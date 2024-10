Georgien segnet Einschränkungen für Homosexuelle ab

Der Gesetzentwurf war im Vorfeld von der Europäischen Union kritisiert worden, allerdings sind die Beziehungen zwischen Brüssel und Tiflis wegen der jüngsten Einschränkungen für Nichtregierungsorganisationen in Georgien bereits belastet. Das Gesetz in Georgien ähnelt sehr einem russischen Vorbild. Auch dort wurden die Rechte der LGBTQ+-Gemeinde stark eingeschränkt. Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und queere Menschen, das Pluszeichen für weitere Identitäten. (sda/dpa)

Die von der Regierungspartei Georgischer Traum eingebrachte Neuerung wurde vor zwei Wochen im Parlament mit grosser Mehrheit verabschiedet. Präsidentin Salome Surabischwili unterzeichnete das Gesetz nicht, legte aber auch kein Veto ein. Damit musste das Dokument nur noch vom Parlamentspräsidenten unterschrieben werden. Es soll mit seiner Veröffentlichung im georgischen Gesetzesalmanach in Kraft treten.

In der Südkaukasusrepublik Georgien hat Parlamentschef Schalwa Papuaschwili ein umstrittenes Gesetz zur Einschränkung der Rechte von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten unterzeichnet und damit den Weg für dessen Inkrafttreten freigemacht. Nach Angaben des Fernsehsenders Rustawi 2 begründete Papuaschwili den Schritt damit, Familien und Kinder im Land schützen zu wollen. Das Gesetz verbietet unter anderem gleichgeschlechtliche Ehen, die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare und Geschlechtsänderungen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Arzt in England öffnet Brustkorb mit Schweizer Taschenmesser

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

SVP-Ständerat demonstriert Seite an Seite mit der rechtsextremen «Jungen Tat»

Die Spur zu Tadej Pogacars 50 Millionen Franken Vermögen führt in die Schweiz

Anzeigenhauptmeister ist jetzt Millionär – damit verdient er so viel Geld

Israel tötet Chef der Hamas-Regierung in Gaza +++ Video zeigt Israelis im Südlibanon

Italien: Picasso-Gemälde bei Trödelhändler im Keller gefunden

Italien: Ein verloren geglaubtes Kunstwerk von Picasso, das 1962 von einem Trödelhändler in einem Keller auf Capri gefunden wurde, könnte bei einer Auktion Millionen einbringen.

Ein Gemälde von Pablos Picassos ehemaliger Muse und Geliebter Dora Maar wurde 1962 zusammengerollt in einem Keller in Capri gefunden. Oben links stand die Signatur «Picasso», doch das sagte dem Entdecker, ein Mann namens Luigi Lo Rosso, nichts. Der Trödelhändler aus Pompeji nahm das Bild mit nach Hause und hängte es an seine Wohnzimmerwand.