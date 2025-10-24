recht sonnig10°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Kroatien kehrt zur Wehrpflicht zurück

Kroatien kehrt zur Wehrpflicht zurück

24.10.2025, 17:4124.10.2025, 17:41
epa12385064 A handout photo made available by the Office of the President of the Republic of Croatia shows Croatian army soldiers, among them one carrying a RGW90 disposable weapon system (C), taking ...
Kroatische Soldaten im Rahmen einer Übung, September 2025.Bild: keystone

Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine führt Kroatien die seit 17 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht wieder ein. Das Parlament in Zagreb billigte eine entsprechende Gesetzesänderung mit grosser Mehrheit. Demnach sind volljährige und ärztlich für tauglich befundene Männer bis zum Alter von 29 Jahren von Januar 2026 an – mit einigen Ausnahmen – verpflichtet, eine zweimonatige Grundausbildung zu absolvieren.

Verteidigungsminister Ivan Anusic begründete die Wiedereinführung der Wehrpflicht unter anderem mit einer Anpassung an «europäische Trends» und mit «der veränderten Sicherheitslage», ohne den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu erwähnen. Jedoch hatte sein Ressort die Bemühungen darum seit Ausbruch dieses Kriegs verstärkt. Kroatien wolle mit mehr Soldaten auch besser für «die zunehmenden Naturkatastrophen» und sonstigen Krisen gerüstet sein, hiess es aus dem Verteidigungsministerium

Verweigern ist möglich

Aus Glaubens- oder Gewissensgründen kann der Dienst verweigert werden, die Betroffenen müssen stattdessen Zivildienst leisten. Ausgenommen von der Wehrpflicht sind Priester, Mönche und Männer mit doppelter Staatsbürgerschaft, die in einem anderen Land einer Wehrpflicht nachkommen. Frauen steht der Militärdienst auf freiwilliger Basis offen. Medienberichten zufolge hofft Kroatiens Armee, jährlich 4'000 Rekruten ausbilden zu können

Während der militärischen Ausbildung bekommen die Rekruten einen Lohn von 1'100 Euro netto im Monat. Sie sollen später auch bei der Anstellung im staatlichen Dienst bevorzugt werden. Wer sich der Wehrpflicht unerlaubt entzieht, muss mit einem Bussgeld von 250 bis 1'320 Euro rechnen.

Kroatien ist seit 2009 Mitglied der Nato und hat die allgemeine Wehrpflicht 2008 suspendiert. Laut Verfassung hat jeder Kroate formal die Pflicht, sein Land zu verteidigen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
Mann zündet Handgranate - Tote und Verletzte +++ Ukrainische Drohne trifft ziviles Haus
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
5
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Es. Ist. Fucking. Aus.
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Meistgeteilt
1
Kurzarbeit, QR-Rechnungen, Schutzstatus S: Das ändert sich im November in der Schweiz
2
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
5
Weltmeisterin Julia Simon geständig und verurteilt +++ Bencic in Tokio im Halbfinal
US-Sanktionen gegen Russland: Ölpreis schnellt in die Höhe
Nach der Sanktionsankündigung der USA gegen russische Ölkonzerne haben die Ölpreise deutlich angezogen. In London legte am Donnerstagvormittag der Kurs für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember um rund fünf Prozent auf 65,67 Dollar zu.
Zur Story