Der türkischen Metropole Istanbul droht eine Naturkatastrophe. Bild: imago

Unter Istanbul schlummert eine Zeitbombe – ein Megabeben ist überfällig

Istanbul steht auf einer geologischen Zeitbombe – und Experten sind sich einig: Ein Mega-Erdbeben ist statistisch längst überfällig.

Ellen Ivits, Amir Selim / t-online

Am frühen Morgen des 6. Februar 2023 erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. Nur Stunden später folgte ein zweites, fast ebenso starkes Beben. Die Nähe beider Epizentren und die aussergewöhnliche Magnitude machten das Ereignis besonders verheerend. In beiden Ländern starben insgesamt über 62'000 Menschen, mehr als 125'000 wurden verletzt.

Das Beben ereignete sich an einem geologisch brisanten Punkt – dort, wo drei Erdplatten aufeinandertreffen: die Anatolische Platte, die Arabische Platte und die Afrikanische Platte.

Die Spannungen in diesem Gebiet entladen sich entlang zweier grosser Verwerfungszonen: der Ostanatolischen Verwerfung, die sich quer durch die Türkei zieht, und der Totes-Meer-Transformationszone, die sich bis nach Afrika erstreckt.

Gefahr an einer geologischen Bruchlinie

Weiter westlich in der Türkei droht sogar ein noch schwereres Erdbeben – und das seit geraumer Zeit. Ein sogenanntes Mega-Erdbeben könnte die Millionenmetropole Istanbul zerstören. Istanbul liegt gefährlich nah an einer aktiven geologischen Bruchlinie. Die Nordanatolische Verwerfung zieht sich quer durch die Türkei bis ins Marmarameer. Sie trennt die eurasische von der anatolischen Platte – und dort verschieben sich die Platten kontinuierlich gegeneinander – mit wenigen Zentimetern pro Jahr. Diese stetige Bewegung reicht aus, um gewaltige Spannungen im Gestein aufzubauen.

Besonders auffällig ist ein Abschnitt der Verwerfung, der direkt unter dem Marmarameer liegt. Dieser Teil war über Jahrzehnte hinweg seismisch unauffällig – es wurden dort keine nennenswerten Erdbeben registriert. Genau das sehen Geowissenschaftler als Warnsignal.

Eine geologisch «verhakte» Zone, in der sich Spannungen über lange Zeit unbemerkt aufstauen, ist besonders gefährlich. Aus der historischen Erdbebenchronologie ist zudem bekannt, dass sich in diesem Bereich in der Erdgeschichte bereits mehrfach schwere Beben ereignet haben.

Diese lange Phase ohne Beben bedeutet daher nicht Entwarnung – sondern im Gegenteil: Sie deutet darauf hin, dass sich unter der Erdoberfläche enorme Spannungen angesammelt haben, die sich jederzeit entladen könnten.

«Ein Erdbeben ist überfällig»

Diese können ein Erdbeben der Magnitude von mindestens 7 auslösen – Zerstörungen in besiedelten Gebieten würden dann eintreten. Bei Magnitude 8 oder gar neun drohen schwere Schäden und starke Zerstörungen.

Das Problem für die 16 Millionen Einwohner: Die Metropole ist wegen der schwachen Bausubstanz der Gebäude schlecht vorbereitet, sagt Marco Bohnhof zu t-online, er ist Wissenschaftler am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.

Zwar gebe es wegen der Gefahr vor Mega-Erdbeben strenge Bauvorschriften – an diese halte sich nur kaum jemand. «Ein Erdbeben ist überfällig. Statistisch passiert dort alle 250 Jahre eins. Das letzte grosse Erdbeben ereignete sich 1766», so der Experte. Die konkrete Wahrscheinlichkeit für ein Mega-Beben in den kommenden Jahrzehnten betrage bis zu 80 Prozent. Das zeigten Daten verschiedener Modelle.

Istanbul würde einem starken Erdbeben nicht standhalten

Dem stimmt der Erdbebenforscher Naci Görür zu, wie er der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Es seien 100'000 Gebäude stark einsturzgefährdet, «es werden Hunderttausende umkommen», warnt er. Rein rechnerisch könne es auch in die Millionenhöhe gehen. Weder die lokale Regierung Istanbuls noch die Zentralregierung oder die Bevölkerung seien sich der Gefahr wirklich bewusst, sagte Görür. «Massnahmen zur Erdbebenresistenz der Städte in der Türkei sind nicht ausreichend.»

Viele Gebäude, die bei einem schweren Erdbeben einstürzen würden, seien bisher nicht aufgerüstet worden, warnte auch Sükrü Ersoy, Geologieprofessor von der Yildiz Technischen Universität. «Und angesichts der hohen Bevölkerungsdichte lassen sich Schäden auch bei entsprechender Planung nur schwer vermeiden.» Der türkische Städtebauminister Murat Kurum sagte, Istanbul werde einem Erdbeben nicht standhalten. Insgesamt würden 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet gelten.

Die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben wächst

Auch der Deutsche Geophysiker Dietrich Lange vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung warnte bereits 2023 im Gespräch mit t-online: «Wir wissen aus historischen Aufzeichnungen, dass es in der Region schon schwere Beben gegeben hat», so Lange. Es gebe südlich von Istanbul eine 30 Kilometer lange Lücke im Untergrund, wo sich die Spannung zwischen den Erdplatten lange Zeit nicht entladen hat. Das sei brandgefährlich:

«Es ist wie eine Feder, die man in die Länge zieht. Je länger sie wird, desto mehr Spannung baut die Feder auf.»

Das Epizentrum des erwarteten Bebens liegt etwa 15 Kilometer vor der Stadt im Marmarameer. Die Erdbebenwarte Kandilli gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Beben mit einer Stärke über 7 bis zum Jahr 2030 mit 60 Prozent an.

Der Geophysiker Tom Parsons vom US Geological Survey (USGS) berechnete die Wahrscheinlichkeit für ein Beben der Stärke 7 oder höher in der Region innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren mit 35 bis 70 Prozent. Das war 2004. Inzwischen sind mehr als 20 Jahre vergangen – was bedeutet, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit heute tendenziell noch höher liegt.

