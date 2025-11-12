Deutsche Regierung: Verdächtige Drohnen kommen wohl von russischer Schattenflotte

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt warnt vor wachsenden hybriden Bedrohungen. Über Deutschland gesichtete Drohnen sollen von der russischen Schattenflotte stammen.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Nach mehreren Drohnensichtungen über sensibler Infrastruktur in Europa hat Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt vor zunehmenden hybriden Bedrohungen gewarnt. Auf dem Sicherheitsgipfel der «Welt» erklärte er, es gebe Hinweise darauf, dass einige dieser Drohnenflüge von der sogenannten russischen Schattenflotte ausgehen.

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt. Bild: keystone

Die Vorfälle ereigneten sich unter anderem über einem belgischen Atomkraftwerk sowie über dem Flughafen Lüttich. Auch in Deutschland wurden zuletzt vermehrt Drohnen über Marinehäfen, Rüstungsstandorten und anderer kritischer Infrastruktur gemeldet.

Dobrindt betonte, es reiche nicht mehr aus, Angriffe im Cyberraum lediglich abzuwehren. «Deswegen werden wir die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, zukünftig gezielt die Gegenwehr gegen den Aggressor zu ermöglichen», sagte er. Ziel sei es, auch Server und Infrastruktur im Ausland stören oder zerstören zu können, wenn diese zur Bedrohung für Deutschland werden.

Verwendete Quellen: