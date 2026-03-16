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Trump veröffentlicht Diagnose: Stabschefin Susie Wiles hat Brustkrebs

FILE - White House chief of staff Susie Wiles listens as President Donald Trump speaks to reporters after signing an executive order reclassifying marijuana as a less dangerous drug in the Oval Office ...
Bild: keystone

Trump veröffentlicht Diagnose: Stabschefin Susie Wiles hat Brustkrebs

16.03.2026, 17:3816.03.2026, 17:52

Donald Trump verkündet Brustkrebserkrankung seiner Stabschefin Susie WilesUS-Präsident Donald Trump hat am Dienstagnachmittag (MEZ) auf seiner Plattform Truth Social bekanntgegeben, dass seine Stabschefin Susie Wiles an Brustkrebs im Frühstadium erkrankt ist.

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Bild: Truth Social

Wiles habe beschlossen, die Behandlung «sofort» zu beginnen, anstatt abzuwarten. Er betonte, ihr medizinisches Team sei «fantastisch» und die Prognose «ausgezeichnet». Trotz der Diagnose werde Wiles ihren Aufgaben im Weissen Haus weiterhin nahezu in Vollzeit nachgehen, erklärte Trump.

Wiles zählt seit Jahren zu den zentralen Figuren im politischen Umfeld Trumps. Sie leitete seine Wahlkampforganisation und spielte eine grosse Rolle bei seiner Rückkehr ins Weisse Haus. Trump beschreibt Wiles als «eine unglaubliche Chief of Staff» und «eine der stärksten Personen», die er kenne. Er und seine Ehefrau Melania stünden Wiles in dieser Zeit «in jeder Weise bei» und freuten sich darauf, «mit ihr weiterhin an vielen grossen und wunderbaren Projekten für das Land zu arbeiten». (val)

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