Familienstreit bei den Beckhams: Sohn Brooklyn bricht sein Schweigen

Das Verhältnis zwischen Brooklyn Peltz Beckham und seiner Familie soll zerrüttet sein. Jetzt schildert der 26-Jährige seine Sicht der Dinge.

Charlotte Koep / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Seit ein paar Jahren halten sich hartnäckig die Berichte, dass Brooklyn Peltz Beckham Probleme mit seinen Eltern haben soll – Fussballstar David Beckham und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham. Die Schwierigkeiten sollen auch mit der Ehefrau des 26-Jährigen zu tun haben, Model Nicola Peltz. Zuletzt soll es sogar so sehr eskaliert sein, dass die Familie mittlerweile nur noch über Anwälte kommuniziert.

Brooklyn Beckham äussert sich auf Instagram zu seinem Verhältnis mit seiner Familie. bild: imago

Jetzt meldet sich Brooklyn Beckham erstmals selbst zu Wort, schreibt auf seinem Instagram-Kanal: «Ich habe jahrelang geschwiegen und mich bemüht, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse eingeschaltet, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als mich zu äussern und die Wahrheit über einige der Lügen zu sagen, die gedruckt wurden.»

Schon vor der Hochzeit mit Nicola Peltz hätten seine Eltern versucht, das Paar auseinanderzubringen. «Und das hat bis heute nicht aufgehört.» Er verrät: «Meine Frau wurde von meiner Familie immer wieder respektlos behandelt, egal, wie sehr wir uns bemühten, eine Einheit zu bilden.» Als er begonnen habe, sich gegen seine Familie zu behaupten, habe ihn diese «öffentlich unaufhörlich angegriffen, unter anderem durch Pressemitteilungen [...] Sogar meine Brüder wurden dazu gebracht, mich in den sozialen Medien anzugreifen, bevor sie mich schliesslich letzten Sommer aus heiterem Himmel blockierten.»

Er stellt weiter klar: Seine Ehefrau würde ihn nicht kontrollieren, das seien falsche Behauptungen in den Medien. «Ich wurde fast mein ganzes Leben von meinen Eltern kontrolliert. Ich bin mit überwältigender Angst aufgewachsen. Seit ich mich von meiner Familie gelöst habe, ist diese Angst zum ersten Mal in meinem Leben verschwunden.» Seinen Eltern ginge es immer nur um die Aussendarstellung der Familie. «Die inszenierten Social-Media-Beiträge, Familienveranstaltungen und unechten Beziehungen waren ein fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde», so seine Worte. «Die Marke Beckham steht an erster Stelle, wichtig sei, eine »perfekte Familie" zu präsentieren.

In dem langen Instagram-Post stellt er klar: «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen.»