Niederlande wollen abgewiesene Asylsuchende nach Uganda schicken

Dabei soll es nach den Worten der Ministerin um afrikanische Migranten gehen, die in den Niederlanden nicht bleiben dürfen und nicht in ihre Heimat zurückkehren können. Uganda solle sie in Aufnahmelager unterbringen und dafür finanziell entschädigt werden. «Uganda ist ein gastfreies Land, mit dem wir gute Beziehungen haben», sagte die Ministerin der radial-rechten Partei für die Freiheit (PVV).

Die Niederlande erwägen, abgewiesene Asylsuchende nach Uganda auszufliegen. Die Regierung wolle, dass diese Menschen in ihre Herkunftsländer zurückkehren, sagte die Aussenhandelsministerin Reinette Klever dem niederländischen TV-Sender NOS bei einem Besuch in dem ostafrikanischen Land.

«Nur» ein Roboter: Besucher erzürnt über Fake-Walhai in chinesischem Aquarium

Ein neues Gross-Aquarium in China hat durch den Einsatz eines Roboter-Hais massenhaft Kritik durch Besucher auf sich gezogen: Der Xiaomeisha Ozeanwelt in der Metropole Shenzhen schlugen im Internet Wellen der Empörung entgegen. Zuvor hatten Besucher der Ozeanwelt im Südosten Chinas entdeckt, dass ein angeblicher Walhai in dem Aquarium in Wirklichkeit ein schwimmender Roboter war.