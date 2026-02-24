wechselnd bewölkt10°
Yoon Suk Yeol: Südkoreas Ex-Präsident legt Berufung gegen Haftstrafe ein

Südkoreas Ex-Präsident legt Berufung gegen lebenslange Haftstrafe ein

Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol legt Berufung ein gegen seine Verurteilung zu einer lebenslänglichen Haftstrafe wegen Anführung eines Aufstands.
24.02.2026, 06:3224.02.2026, 06:32

Das teilte der 65-Jährige über seine Anwälte mit. Als Gründe für die Berufung werden unter anderem angebliche rechtliche Fehler des erstinstanzlichen Urteils sowie eine überzogene Anklage angeführt.

FILE - Former South Korean President Yoon Suk Yeol, center, arrives at a court to attend a hearing to review his arrest warrant requested by special prosecutors in Seoul, South Korea, July 9, 2025. (K ...
Yoon Suk Yeol legt Berufung gegen seine Verurteiltung ein.Bild: keystone

Am 3. Dezember 2024 hatte Yoon überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und mit Hilfe von Soldaten versucht, die Nationalversammlung abzuriegeln. Am vergangenen Donnerstag wurde der konservative Politiker wegen Anführung eines Aufstands erstinstanzlich schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Yoon mit dem Verhängen des Kriegsrechts die demokratische Verfassung untergraben wollte. (sda/dpa)

