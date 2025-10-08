freundlich14°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Steht die konservative britische Tory-Partei vor dem Aus

epa06318281 Britain&#039;s Secretary of State for Exiting the European David Davis leaves Downing Street in London, Britain, 9 November 2017. British Prime Minister Theresa May faces a second reshuffl ...
Der ehemalige Brexit-Minister David Davis.Bild: EPA/EPA

Steht die britische Tory-Partei vor dem Aus?

08.10.2025, 14:0708.10.2025, 14:07

Dreht sich die «Eiserne Lady» im Grab um? Was Margaret Thatcher von der aktuellen Situation ihrer Konservativen Partei, die sich in diesen Tagen in Manchester zum Parteitag trifft, halten würde, bleibt Spekulation. Doch Parteiveteran und ehemaliger Brexit-Minister David Davis, der gerne Anekdoten zum Besten gibt, ist sich sicher, dass die frühere Premierministerin kurz vor ihrem 100. Geburtstag unter der Erde rotiert.

Das Drama: Die ehrwürdige Tory-Partei ist in den Umfragen weit abgeschlagen hinter der rechtspopulistischen Reform-Partei und den regierenden Sozialdemokraten von Labour. Im britischen Direktwahlsystem, das auf der Rivalität von zwei grossen Parteien basiert, könnte sich das für die Konservativen als schicksalshaft herausstellen.

Tories könnten Rolle als Regierungspartei verlieren

Die Partei, die wie keine andere die Geschicke des Landes im 20. Jahrhundert dominierte, steht davor, in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. «Die Konservativen könnten ihre Rolle als bedeutende Regierungspartei verlieren», warnte jüngst Professor John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow, der als Grossbritanniens wichtigster Umfrageexperte gilt.

Die Konservativen blicken auf eine knapp 200 Jahre lange Geschichte zurück. Erstmals an der Regierung waren sie 1834. Doch ihre politische Tradition geht zurück bis ins 17. Jahrhundert, als die politische Landschaft von «Whigs» und «Tories» dominiert wurde – daher der bis heute anhaftende Spitzname.

Nicht nur Wähler laufen zu Reform über

Verloren haben sie ihre Wählerschaft vor allem an die Rechtspopulisten von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, der derzeit auf dem Kurs ist, nächster britischer Premier zu werden. Farage, der schon das Referendum um den EU-Austritt mit seinen Anti-Einwanderungs-Parolen anheizte, setzt weiter mit Erfolg auf das Thema Migration. Und er überzeugt nicht nur viele Wähler mit seinem Kurs. Während die Konferenz im vollen Gange ist, verkünden knapp zwei Dutzend konservative Gemeinderäte, dass sie zu Reform überlaufen.

epa12403749 Reform UK leader Nigel Farage speaks to the media outside the Bank of England, before his meeting with Governor of the Bank of England (BoE) Andrew Bailey, in London, Britain, 25 September ...
Nigel Farage, Mitglied des House of Commons. Bild: keystone

Entsprechend fährt Tory-Chefin Kemi Badenoch Geschütze auf. «Wir müssen die Geisel der illegalen Migration nach Grossbritannien bekämpfen und unsere Grenzen sichern», poltert sie zum Auftakt des Parteitags. Sie kündigt an, 150'000 Menschen pro Jahr mit Methoden nach dem Vorbild der US-Migrationsbehörde ICE abzuschieben. Zudem will sie das Land aus der Europäische Menschenrechtskonvention führen, um zu verhindern, dass weiterhin Abschiebungen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg scheitern.

epa12439246 British Conservative Party Leader Kemi Badenoch speaks on the final day of the Conservative Party Conference in Manchester, Britain, 08 October 2025. The conference runs from 05 to 08 Octo ...
Kemi Badenoch ist die Chefin der Konservativen Tory-Partei. Bild: keystone

Sowohl Befürworter als auch Gegner des Brexits verloren

Ob die Konservativen ihren Platz an der Sonne wieder zurückerobern können, indem sie der Reform-Partei ausgerechnet bei deren wichtigstem Thema Konkurrenz machen, bezweifeln Experten. Kompetenz wird ihnen vor allem beim Thema Wirtschaft zugetraut. «Ich denke, die derzeitigen Reform-Wähler lassen sich kaum noch zurückgewinnen», sagt Politik-Professor Anand Menon vom King's College London im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Die Konservativen müssten eher versuchen, die Wähler von der anderen Seite des konservativen Spektrums anzusprechen, findet er. Gemeint sind Wähler aus der bürgerlichen Mitte, die proeuropäisch gesinnt sind.

Doch von ihnen hat sich die Partei schon weitgehend unter Boris Johnson verabschiedet, der mit einem kompromisslosen Brexit die EU-Skeptiker aus verschiedenen politischen Lagern hinter sich vereinte. Diese Wähler sind nun grösstenteils zu Reform abgewandert. «Euer Problem ist jetzt, dass ihr im Grunde weder die proeuropäische noch die antieuropäische Position besetzt», konstatiert Meinungsforscher Curtice bei der Konferenz.

Konkurrent will Politik nach Vorbild von Trumps Republikanern

Der Ausweg? Bisher nicht in Sicht. Unterhält man sich mit den Delegierten auf dem mässig besuchten Parteitag finden manche die Idee eines Pakts oder einer Koalition mit Farages Reform-Partei gar nicht so abwegig. Für Tory-Chefin Badenoch scheint das ein No-Go. Bei ihrer Abschlussrede erwähnt sie ihn kaum.

Doch obwohl sie mit «Kemi, Kemi»-Rufen und viel Applaus gefeiert wird, gilt es als zweifelhaft, ob Badenoch noch lange an der Spitze der Konservativen stehen wird. Sollten die Umfragewerte nicht besser werden, könnte sie bald schon Geschichte sein. Ein Herausforderer ist schon in den Startlöchern: Ex-Staatssekretär für Migration Robert Jenrick will sich die Politik von US-Präsident Donald Trump zum Vorbild nehmen, wie er bei seiner Parteitagsrede deutlich machte. Er unterlag Badenoch nur knapp im Rennen um die Parteiführung im vergangenen Jahr und gilt als aussichtsreichster Kandidat für ihre Nachfolge.

epa12437002 British Shadow Secretary of State for Justice Robert Jenrick delivers a speech at the Conservative Party Conference in Manchester, Britain, 07 October 2025. The conference runs from 05 to ...
Robert Jenrick will sich an Trumps Politik orientieren.Bild: keystone

Was Thatcher zu all dem sagen würde? Das bleibt ein Rätsel, obschon die Tories ihr gleich am Eingang des Konferenzzentrums in Manchester eine Art Schrein mit mehreren Vitrinen und einer kleinen Ausstellung ikonischer Kleidungsstücke errichtet haben. Nur bei einer Sache ist sich Parteiveteran David Davis sicher: Thatcher hätte sich um Umfragewerte nicht geschert, sagt er. «Sie hat entschieden, was das Richtige ist, und dann hat sie die Öffentlichkeit davon überzeugt.» (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte
1 / 8
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte

Konzept B: Die Schweiz und ihre Höhenlagen
quelle: neuebanknotenserie.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ein Schneesturm überraschte sie – alle Wanderer am Mount Everest gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Stadiongegner verlieren: Beschwerde gegen Hardturm-Plan vom Verwaltungsgericht abgewiesen
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Drohnenangriff in asiatischem Teil Russlands
2
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
Frankreichs Premier sieht Lösung ohne Neuwahlen – diese 3 Szenarien sind möglich
Frankreichs Premier Sébastien Lecornu hofft nach ersten Gesprächen mit den Parteien auf eine Lösung der Regierungskrise ohne Neuwahlen. Es gebe den gemeinsamen Willen, bis Ende des Jahres einen Haushalt zu verabschieden.
Zur Story