UN-Generalsekretär: Extreme Hitze wird zum Normalzustand

Die Erderhitzung verursache zudem Hurrikane, Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und steigende Meeresspiegel. Um diese tödlichen Katastrophen zu bekämpfen, müsse die Menschheit gegen den Ursprung der Klimakrise vorgehen: «Die Krankheit ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Krankheit ist die Untätigkeit in Sachen Klima – und die politischen Führer aller Länder müssen aufwachen und sich engagieren», sagte Guterres weiter. Laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus war der vergangene Sonntag der wärmste Tag auf der Erde seit mindestens 1940. Vorläufigen Daten zufolge erreichte die globale Tagesdurchschnittstemperatur an diesem Tag mit 17,09 Grad Celsius einen Höchstwert - und übertraf damit leicht den bisherigen Rekord von 17,08 Grad Celsius vom 6. Juli 2023.

Die Welt muss sich wegen der Klimakrise nach Ansicht von UN-Generalsekretär António Guterres auf dauerhaft veränderte Temperaturen im Sommer einstellen. «Der vergangene Sonntag, Montag und Dienstag waren die drei heissesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Schauen wir den Tatsachen ins Auge: Extreme Temperaturen sind kein Phänomen mehr, das ein Tag, eine Woche oder ein Monat dauert», sagte Guterres in New York.

Nach Klima-Protest: Flugverkehr in Frankfurt wieder aufgenommen – 8 Personen festgesetzt

Der Flugverkehr am grössten deutschen Airport in Frankfurt am Main ist am Morgen nach einer Störaktion von Klimaaktivisten teilweise wieder aufgenommen worden.

Bei der Klima-Protestaktion der «Letzten Generation» am Frankfurter Flughafen hat die deutsche Polizei acht Menschen festgesetzt. Alle vier Bahnen des grössten deutschen Flughafens waren nach einer kurzzeitigen Vollsperrung vor 8.00 Uhr wieder in Betrieb.