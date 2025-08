Benzinpreise in Russland explodieren – Ukraine trifft Putins wunden Punkt

Die Folgen lassen sich nun in Rubel messen: Wie das russische Wirtschaftsmagazin «Kommersant» berichtet, hat sich der Preis für Ai-95-Benzin an der St. Petersburger Rohstoffbörse (SPIMEX) auf ein historisches Hoch katapultiert, mit über 77'000 Rubel pro Tonne. Das sind umgerechnet rund 947 US-Dollar. Demnach ist dieser Anstieg auf die erneuten Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Ölinfrastruktur zurückzuführen.

Allein in der Nacht zum 2. August trafen ukrainische Drohnen laut Angaben des ukrainischen Generalstabs Industrieanlagen in den Regionen Rjasan, Pensa, Samara und Woronesch.

Teil der Kriegsstrategie der Ukraine ist es insofern auch, diese Achillesferse Putins zu treffen. Derzeit zeigt sich der Erfolg der jüngsten Angriffe der Ukraine auf die russische Öl-Infrastruktur. Russland hat einen Exportstopp verhängt. Zudem schnellen die Benzin-Preise in Russland in die Höhe. Das setzt das System Putin und die Finanzierung des Krieges unter wirtschaftlichen Druck.

Geld durch Öl und Gas finanziert massgeblich den Angriffskrieg gegen die Ukraine und erhält den russischen Präsidenten Wladimir Putin an der Macht. Marcel Dirsus, Politologe und Autor («Wie Diktatoren fallen») beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Diktaturen und wie diese zerfallen. Er erklärte kürzlich gegenüber watson: «Wer Putins System destabilisieren will, muss die Eliten treffen – zum Beispiel, indem man Russlands Einnahmen drastisch reduziert. Denn mit dem Geld kauft Putin Loyalität. Wenn er weniger davon verteilen kann, wird er verwundbar.»

Menschen versammelten sich am 24. Februar am New Yorker Times Square, um gegen die russische Invasion zu protestieren.

Menschen versammelten sich am 24. Februar am New Yorker Times Square, um gegen die russische Invasion zu protestieren.

Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert

«♥️-lich willkommen Yahya Sinwar»: Eltern taufen Kind nach Hamas-Chef – Spital postet es

In Deutschland sorgt ein Instagram-Post eines Spitals für Wirbel. Ein Neugeborenes wurde nach dem toten Ex-Hamas-Chef Yahya Sinwar benannt – das Spital veröffentlichte den Namen in den sozialen Medien.

Er galt als einer der skrupellosesten Terroristen der islamistischen Hamas in Gaza und als Kopf hinter dem Massaker der Terrororganisation in Israel am 7. Oktober 2023 mit fast 1200 Toten: Yahya Sinwar. Im Oktober 2024 wurde der zwischenzeitlich zum Hamas-Chef aufgestiegene Islamist in der Stadt Rafah nach monatelangem Versteckspiel in den Tunnels in Gaza von Israels Armee getötet.