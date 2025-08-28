Wolkenfelder, kaum Regen16°
Gesellschaft & Politik

Javier Milei bei Wahlkampf mit Steinen beworfen

Javier Milei bei Wahlkampf mit Steinen beworfen

Argentiniens Präsident Javier Milei ist nach Angaben seines Sprechers bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Lomas de Zamora südlich der Hauptstadt Buenos Aires mit Steinen beworfen worden.
28.08.2025
Milei sei unverletzt von Sicherheitskräften weggebracht worden, teilte der Sprecher des libertären Präsidenten am Mittwoch im Onlinedienst X mit.

epa12328038 People clash during an election campaign event for Argentine President Milei in Lomas de Zamora, Argentina, 27 August 2025. Milei was evacuated during the event in Buenos Aires province af ...
Während der Veranstaltung kam es zu Zusammenstössen zwischen Milei-Unterstützern und -Gegnern.Bild: keystone

Mindestens eine Anhängerin Mileis wurde verletzt und in einer Ambulanz weggebracht, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Milei befand sich an Bord eines Fahrzeugs, als er von Demonstrierenden angegriffen wurde. Nach Angaben eines AFP-Reporters wurde die Autokolonne auch mit Pflanzen und Flaschen beworfen. Das Fahrzeug mit Milei und seiner Schwester und Generalsekretärin Karina Milei an Bord verliess daraufhin zügig den Schauplatz.

Im Anschluss kam es zu Handgemengen zwischen Unterstützern und Gegnern des Präsidenten. Dabei wurde eine Milei-Anhängerin an den Rippen verletzt und von einem Krankenwagen weggebracht.

Korruptionsskandal beschäftigt das Land

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals, der aktuell Argentinien beschäftigt. Auslöser war die Veröffentlichung von Audioaufnahmen des ehemaligen Leiters der Behörde für Menschen mit Behinderung, Diego Spagnuolo. Darin behauptet Spagnuolo, dass Karina Milei Gelder veruntreut habe, die für Menschen mit Behinderung bestimmt waren.

Argentine President Javier Milei and his sister, Secretary General of the Presidency, Karina Milei wave during a rally ahead of legislative provincial elections in Lomas de Zamora, Argentina, Wednesda ...
Milei und seine Schwester Karina.Bild: keystone

Unmittelbar vor dem Gewaltausbruch bei der Wahlkampfveranstaltung war Milei auf den Skandal zu sprechen gekommen. «Alles, was (der Leiter der Behörde) sagt, ist eine Lüge», sagte der argentinische Präsident. (sda/afp)

