Javier Milei bei Wahlkampf mit Steinen beworfen

Argentiniens Präsident Javier Milei ist nach Angaben seines Sprechers bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Lomas de Zamora südlich der Hauptstadt Buenos Aires mit Steinen beworfen worden.

Milei sei unverletzt von Sicherheitskräften weggebracht worden, teilte der Sprecher des libertären Präsidenten am Mittwoch im Onlinedienst X mit.

Während der Veranstaltung kam es zu Zusammenstössen zwischen Milei-Unterstützern und -Gegnern. Bild: keystone

Mindestens eine Anhängerin Mileis wurde verletzt und in einer Ambulanz weggebracht, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Milei befand sich an Bord eines Fahrzeugs, als er von Demonstrierenden angegriffen wurde. Nach Angaben eines AFP-Reporters wurde die Autokolonne auch mit Pflanzen und Flaschen beworfen. Das Fahrzeug mit Milei und seiner Schwester und Generalsekretärin Karina Milei an Bord verliess daraufhin zügig den Schauplatz.

Im Anschluss kam es zu Handgemengen zwischen Unterstützern und Gegnern des Präsidenten. Dabei wurde eine Milei-Anhängerin an den Rippen verletzt und von einem Krankenwagen weggebracht.

Korruptionsskandal beschäftigt das Land

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals, der aktuell Argentinien beschäftigt. Auslöser war die Veröffentlichung von Audioaufnahmen des ehemaligen Leiters der Behörde für Menschen mit Behinderung, Diego Spagnuolo. Darin behauptet Spagnuolo, dass Karina Milei Gelder veruntreut habe, die für Menschen mit Behinderung bestimmt waren.

Milei und seine Schwester Karina. Bild: keystone

Unmittelbar vor dem Gewaltausbruch bei der Wahlkampfveranstaltung war Milei auf den Skandal zu sprechen gekommen. «Alles, was (der Leiter der Behörde) sagt, ist eine Lüge», sagte der argentinische Präsident. (sda/afp)