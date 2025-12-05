Am ersten Sprint der Frauen der Biathlon-Saison enttäuschen die Schweizerinnen. Amy Baserga klassiert sich im 25. Rang.
Alle anderen Schweizerinnen klassierten sich nicht unter den ersten 50. Lena Häcki-Gross, die das erste Rennen krankheitshalber noch ausgelassen hatte, büsste als 65. trotz bloss einem Fehlschuss 2:17,6 Minuten ein.
Die Finnin Suvi Minkkinen kam mit 30 Jahren zu ihrem ersten Weltcuperfolg im Einzel. (nih/sda)
