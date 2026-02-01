bedeckt
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Erneut Krawalle in Turin: Verletzte und Festnahmen bei Linksdemo

Erneut Krawalle in Turin: Verletzte und Festnahmen bei Linksdemo

Bei Protesten gegen die Schliessung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Grossstadt Turin ist es zu schweren Krawallen gekommen.
01.02.2026, 06:3101.02.2026, 06:31

Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden mindestens elf Polizisten verletzt. Zehn Menschen wurden demnach festgenommen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gab es zunächst keine Angaben.

epa12695565 Protesters clash with police during the national march against the eviction of the Askatazuna social center in Turin, Italy, 31 January 2026. The Askatasuna social center had been seized a ...
Tausende Menschen protestieren gegen die Schliessung des linken Zentrums – auch mit Gewalt.Bild: keystone

Die Proteste richteten sich gegen die Räumung des Kulturzentrums Askatasuna, über Jahrzehnte hinweg ein Treffpunkt der linken Szene von Turin, kurz vor Weihnachten. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich am Samstag etwa 50'000 Menschen an einer Demonstration durch die Innenstadt. Dabei waren auch zahlreiche Palästinenserfahnen zu sehen. Schliesslich kam es zu Krawallen.

Aus der Menge flogen Steine, Molotowcocktails und andere Gegenstände in Richtung der Polizei. Mehrere Müllcontainer standen in Brand. Auch ein Einsatzwagen brannte. Die Ordnungskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Ein Demonstrant wurde mit Kopfverletzungen weggebracht. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein am Boden liegender Polizist von Vermummten mit Fusstritten traktiert und geschlagen wird. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Wetter auf Mallorca beruhigt sich – neue Stürme in Portugal befürchtet
Über die spanische Ferieninsel Mallorca ist ein weiterer Sturm mit Windgeschwindigkeiten in Berglagen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und viel Regen hinweggezogen. Am Wochenende können sich Winterflüchtlinge aus Nordeuropa aber auf ruhigeres Wetter und Sonnenschein mit bis zu 15 Grad freuen, bevor es nach Angaben des nationalen Wetterdienstes Aemet nächste Woche wieder Schauer geben könnte. An den Küsten muss mit hohem Wellengang gerechnet werden.
Zur Story