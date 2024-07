Keine Ausschussvorsitze für Rechtsaussen-Fraktionen in EU-Parlament

Einen ähnlichen Konflikt gibt es auch im Deutschen Bundestag. Die AfD kämpft derzeit in Karlsruhe dafür, dass sie den Vorsitz in mehreren Ausschüssen bekommt. Das Bundesverfassungsgericht will bis September klären, ob Mitwirkungs- und Teilhaberechte der AfD-Fraktion aus dem Grundgesetz die Geschäftsautonomie des Bundestags einschränken. Insbesondere wollen sich die Karlsruher Richter und Richterinnen ein «genaueres Bild von der bisherigen parlamentarischen Praxis und Tradition» machen, wie Vize-Gerichtspräsidentin Doris König im März sagte. (sda/dpa)

Eigentlich sollen die Ausschussvorsitze in Brüssel nach einem nach dem Belgier Victor d'Hondt benannten Verfahren vergeben werden. Das System des Mathematikers wird unter anderem dafür genutzt, Stimmen von Wählerinnen und Wählern möglichst gut in Sitze umzurechnen. Es ist vorgesehen, aber nicht vorgeschrieben, die D'Hondt-Methode für die Verteilung von Ausschussvorsitzen zu verwenden. Da unter anderem die drittgrösste Fraktion im Europaparlament nun keinen Ausschussvorsitz übernimmt, wurde von dem System abgewichen.

Im Europaparlament werden die beiden Rechtsaussen-Fraktionen keine Ausschussvorsitzenden stellen. Sowohl das Bündnis um Ungarns Regierungschef Viktor Orban, die «Patrioten für Europa», als auch die Fraktion «Europa Souveräner Nationen» (ESN), in der die AfD stärkste Kraft ist, gingen bei der Postenverteilung leer aus, wie aus Angaben des Parlaments hervorgeht. Damit hat die in Brüssel und anderswo als «Cordon sanitaire» bezeichnete Brandmauer gegen rechts der proeuropäischen Fraktionen vorerst gehalten.

Four-Tops-Sänger Abdul «Duke» Fakir gestorben

Er war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Motown-Band Four Tops – nun ist Abdul «Duke» Fakir Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die «Detroit Free Press» berichtete am Montag unter Berufung auf seine Familie, Fakir sei in seinem Haus in Detroit an Herzversagen gestorben.