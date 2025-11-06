freundlich
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Tschechische Regierung tritt nach Wahlniederlage zurück

Tschechische Regierung tritt nach Wahlniederlage zurück

06.11.2025, 14:1306.11.2025, 14:13

Rund einen Monat nach der Niederlage bei der Parlamentswahl hat die bisherige liberalkonservative Regierung in Tschechien offiziell ihren Rücktritt beschlossen.

epa12428088 Czech Prime Minister Petr Fiala, chairman of the ODS party, and election leader of the Spolu (Together) coalition, arrives to casts his ballot during the parliamentary elections in Brno, C ...
Auch der Ministerpräsident, Petr Fiala, tritt zurück.Bild: keystone

Man werde alles für eine reibungslose und würdevolle Machtübergabe tun, versprach der scheidende Ministerpräsident Petr Fiala in Prag. Man überlasse das Land nach vier Jahren in einem besseren Zustand, als man es vorgefunden habe, sagte der 61-Jährige. Bis zur Ernennung einer neuen Regierung wird das Kabinett die Amtsgeschäfte vorübergehend weiterführen.

Rechtes Bündnis drängt an die Macht

Die stärkste Kraft im neuen Abgeordnetenhaus ist die rechtspopulistische ANO des Ex-Regierungschefs Andrej Babis. Der Milliardär hat bereits mit zwei Parteien am rechten Rand einen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Gemeinsam mit der Autofahrerpartei Motoristen und der Nato- und EU-kritischen Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura verfügt die ANO über 108 der 200 Sitze in der wichtigeren der beiden Parlamentskammern.

epa12500798 Leader of the ANO (YES) movement and coalition candidate for Prime Minister Andrej Babis attends the first session of the new Chamber of Deputies, in Prague, Czech Republic, 03 November 20 ...
Andrej Babis.Bild: keystone

Präsident hat Bedenken

Doch der Prozess der Bildung einer neuen Regierung dürfte sich noch in die Länge ziehen. Der liberale Präsident und Ex-Nato-General Pavel hat Bedingungen für eine Ernennung des Dreierbündnisses gestellt. Er forderte, dass Babis öffentlich erklärt, wie er seinen Interessenkonflikt als Politiker und Besitzer einer grossen Firmenholding lösen wolle.

Ein Gesetz aus dem Jahr 2006 soll solche Interessenkonflikte eigentlich unterbinden. Es verbietet unter anderem die Gewährung von Subventionen an Unternehmen, an denen ein Amtsträger einen Anteil von 25 Prozent oder mehr hält. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Weihnachtsmärkte 2025 laut CNN
1 / 24
Die besten Weihnachtsmärkte 2025 laut CNN

Christkindlmarkt in Wien: Vom 14. November bis 26. Dezember 2025 geöffnet.
quelle: apa / hans punz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
ICE-Agenten zerren Kindergärtnerin aus Gebäude
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
3
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
4
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
5
Dem «Schweizer Tesla» droht das Aus – oder die Abwanderung nach China
Meistgeteilt
1
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
2
Landry bis Ende Saison Trainer von Ambri-Piotta +++ Auslosung für ATP Finals bekannt
3
Wir sind immer länger im Netz: Diese Altersgruppe sogar 8,4 Stunden täglich
4
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
5
Demonstranten unterbrechen Bundesrat: Pfister muss Konferenz verlassen
Sie wurde als «menschliche Barbie» berühmt – nun ist Bárbara Jankavski tot
Den letzten Abend ihres Lebens verbringt Bárbara Jankavski mit einem Mann, der sie für sexuelle Dienste bezahlt hat. In seinem Haus schläft die «menschliche Barbie» angeblich ein – und wacht nie wieder auf.
Bárbara Jankavski unterzog sich mindestens 27 Schönheitsoperationen – und bekam so den Titel der «menschlichen Barbie». Am Sonntag wurde die brasilianische Influencerin mit 31 Jahren in São Paulo tot aufgefunden. Wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» schreibt, spricht die Polizei von einem «verdächtigen Todesfall».
Zur Story