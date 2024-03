Korcok gewinnt ersten Durchgang der slowakischen Präsidentenwahl

Da jedoch keiner der neun angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, ist eine Stichwahl am 6. April notwendig. Bei der trifft der von der liberalen Opposition unterstützte Korcok auf den sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini. Der lange in allen Umfragen führende Pellegrini kam am Ende auf nur 37,0 Prozent.

Der liberale Ex-Aussenminister und Diplomat Ivan Korcok hat den ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl in der Slowakei überraschend klar gewonnen. Wie aus den am Sonntag von der staatlichen Wahlkommission veröffentlichten offiziellen Endergebnissen hervorgeht, erreichte er 42,5 Prozent der Stimmen.

Sainz siegt in Melbourne, Verstappen out +++ CH-Curlerinnen im WM-Final

Mehr als 1700 Bootsflüchtlinge auf Lampedusa an einem Wochenende – Kind vermisst

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind am Wochenende mehr als 1700 Bootsflüchtlinge aus Afrika angekommen. Nach Angaben der italienischen Behörden von Sonntag wurden mehr als zwei Dutzend Boote in Empfang genommen, die sich in Libyen und Tunesien auf die gefährliche Überfahrt nach Europa gemacht hatten - so viele wie noch nie seit Beginn des Jahres. Kurz vor Erreichen der kleinen Insel kam vermutlich ein erst 15 Monate altes Mädchen im Wasser ums Leben.