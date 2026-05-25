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Tokio: Substanz in Einkaufszentrum versprüht – rund 20 Verletzte

Substanz in Einkaufszentrum in Tokio versprüht: Rund 20 Verletzte

25.05.2026, 09:1025.05.2026, 09:10

In Tokio hat ein Mann eine Substanz in einem Einkaufszentrum versprüht und damit etwa 20 Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sprühte er die Substanz am Montag auf einen Bankomat im Erdgeschoss des Gebäudes im Zentrum der japanischen Hauptstadt.

epa12992295 Emergency personnel work outside the Ginza Six luxury shopping complex in Tokyo&#039;s Ginza district, Japan, 25 May 2026. Authorities said there is information that a man allegedly spraye ...
Im Einsatz waren Rettungskräfte und die Feuerwehr.Bild: keystone

Wegen des «Geruchs» wurde die Feuerwehr alarmiert, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Rettungskräfte versorgten demnach rund 20 Verletzte. Die Strasse vor dem Einkaufszentrum im noblen Einkaufs- und Vergnügungsviertel Ginza wurde nach dem Vorfall gesperrt, vor dem Gebäude standen Feuerwehrautos.

Wie ein AFP-Reporter vor Ort beobachtete, wurden zwei Menschen in Rettungswagen getragen. Einsatzkräfte in Schutzanzügen brachten zudem Menschen aus dem Gebäude, um sie in Spezialfahrzeugen zu untersuchen.

Wie der japanische Rundfunksender NHK berichtete, gab es offenbar nur Leichtverletzte. Eine 70-jährige Frau, die in dem Einkaufszentrum gewesen war, sagte dem Sender, in direkter Nähe habe sich ihr Hals «kratzig» und «fast wie betäubt» angefühlt. Nach Angaben der Feuerwehr hat die Polizei am Einsatzort Ermittlungen aufgenommen.

Gewalttaten sind in Japan relativ selten. Die Mordrate ist niedrig, das Waffenrecht ist sehr strikt. Dennoch gibt es vereinzelt Attacken mit Messern oder Schusswaffen. Im vergangenen Dezember waren bei einem Angriff mit einem Messer in einer japanischen Fabrik 14 Menschen verletzt worden, der Angreifer hatte dabei auch eine Flüssigkeit versprüht. (hkl/sda/apa/afp)

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