Zahl der Krebserkrankungen wird sich laut globaler Studie erhöhen

Die Zahl der weltweiten Krebsneuerkrankungen wird sich einem grossen Report zufolge bis Mitte des Jahrhunderts stark erhöhen. Zudem kam die Studie zum Schluss, dass rund vier von zehn Krebstodesfällen vermeidbar wären.

Die Anzahl weltweiter Neuerkrankungen an Krebs steige von 18,5 Millionen Fällen 2023 auf 30,5 Millionen im Jahr 2050, schreibt ein Team im Fachjournal «The Lancet». Allerdings hat das hauptsächlich mit der Alterung der Gesellschaften zu tun, denn ältere Menschen sind anfälliger für Krebs. Wird mit einer standardisierten Altersstruktur gerechnet, sinkt die relative Häufigkeit von 2024 bis 2050 um 5,7 Prozent.

Eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Bild: keystone

Fast 42 Prozent der 10,4 Millionen Krebstodesfälle im Jahr 2023 gehen auf Faktoren zurück, die potenziell verändert werden können, berichtet die internationale Forschungsgruppe um Lisa Force von der University of Washington in Seattle, im US-Staat Washington. Die Forschenden nutzten das Rahmenwerk des Projekts «Global Burden of Disease» (weltweite Krankheitslast), um Schätzungen für den Zeitraum 1990 bis 2023. Sie erstellten zudem eine Prognose für die weitere Entwicklung von 2024 bis 2050.

Besonders in armen Ländern stieg die Zahl der Neuerkrankungen

Die Entwicklung war bislang weltweit sehr unterschiedlich: Im Zeitraum 1990 bis 2023 sank die altersstandardisierte Zahl der Krebsneuerkrankungen in Ländern mit hohem Einkommen um 3,4 Prozent, in Ländern mit höherem mittlerem Einkommen um 8,8 Prozent. Im Gegensatz dazu erhöhte sich die Zahl der Fälle in Ländern mit niedrigerem mittlerem Einkommen um 28,6 Prozent und in Ländern mit niedrigem Einkommen um 23,6 Prozent.

«Krebs trägt weiterhin erheblich zur globalen Krankheitslast bei und unsere Studie zeigt, dass er in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich erheblich zunehmen wird, mit einem überproportionalen Wachstum in Ländern mit begrenzten Ressourcen», sagte Force.

Der grösste Risikofaktor, der verändert werden kann, ist in den meisten Ländern der Tabak-Konsum, dem 21,4 Prozent der Todesfälle durch Krebs zugeordnet wurden. In Ländern mit niedrigem Einkommen birgt ungeschützter Sex das grösste Risiko, vor allem weil dabei Humane Papillomviren (HPV) übertragen werden können, die Gebärmutterhalskrebs verursachen.

Bund empfiehlt HPV-Impfung

In der Schweiz empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen eine HPV-Impfung für alle im Alter von 11 bis 14 Jahren. Am sinnvollsten sei eine Impfung vor Beginn der sexuellen Aktivität und somit vor einer Infektion mit HPV, schreibt das BAG auf seiner Webseite.

Krebs – ein Sammelbegriff für über hundert verschiedene Krankheiten – ist in der Schweiz nach Angaben des Bundes die zweithäufigste Todesursache. Hierzulande ist die Krankheit laut dem BAG für einen Viertel der Todesfälle verantwortlich. Pro Jahr sterben in der Schweiz laut der Dachorganisation Krebsliga 17'200 Menschen an Krebs. Die folgenden Arten führen demnach am häufigsten zum Tod: Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs.

«Risikofaktoren gezielt bekämpfen»

In einem Kommentar, ebenfalls in «The Lancet», nennen Qingwei Luo und David Smith von der University of Sydney, als grösste Stärke der Studie den umfassenden globalen Ansatz und die systematische Analyse. Als Schwäche werten sie die mangelnde Datenqualität und -verfügbarkeit in vielen Ländern.

«Vier von zehn Krebstodesfällen sind auf etablierte Risikofaktoren, wie Tabakkonsum, schlechte Ernährung und hohen Blutzucker, zurückzuführen; daher bieten sich den Ländern enorme Möglichkeiten, diese Risikofaktoren gezielt zu bekämpfen, Krebserkrankungen vorzubeugen und Leben zu retten», sagt Co-Autor Theo Vos, Emeritus der University of Washington. (sda/dpa)