wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Zahl der Krebserkrankungen wird sich laut globaler Studie erhöhen

Zahl der Krebserkrankungen wird sich laut globaler Studie erhöhen

Die Zahl der weltweiten Krebsneuerkrankungen wird sich einem grossen Report zufolge bis Mitte des Jahrhunderts stark erhöhen. Zudem kam die Studie zum Schluss, dass rund vier von zehn Krebstodesfällen vermeidbar wären.
25.09.2025, 07:4825.09.2025, 07:48

Die Anzahl weltweiter Neuerkrankungen an Krebs steige von 18,5 Millionen Fällen 2023 auf 30,5 Millionen im Jahr 2050, schreibt ein Team im Fachjournal «The Lancet». Allerdings hat das hauptsächlich mit der Alterung der Gesellschaften zu tun, denn ältere Menschen sind anfälliger für Krebs. Wird mit einer standardisierten Altersstruktur gerechnet, sinkt die relative Häufigkeit von 2024 bis 2050 um 5,7 Prozent.

epa12311437 A health worker from the community health center carries out a cervical cancer and rubella vaccination for a Banda Aceh Methodist School student in Banda Aceh, Indonesia, 20 August 2025. C ...
Eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.Bild: keystone

Fast 42 Prozent der 10,4 Millionen Krebstodesfälle im Jahr 2023 gehen auf Faktoren zurück, die potenziell verändert werden können, berichtet die internationale Forschungsgruppe um Lisa Force von der University of Washington in Seattle, im US-Staat Washington. Die Forschenden nutzten das Rahmenwerk des Projekts «Global Burden of Disease» (weltweite Krankheitslast), um Schätzungen für den Zeitraum 1990 bis 2023. Sie erstellten zudem eine Prognose für die weitere Entwicklung von 2024 bis 2050.

Besonders in armen Ländern stieg die Zahl der Neuerkrankungen

Die Entwicklung war bislang weltweit sehr unterschiedlich: Im Zeitraum 1990 bis 2023 sank die altersstandardisierte Zahl der Krebsneuerkrankungen in Ländern mit hohem Einkommen um 3,4 Prozent, in Ländern mit höherem mittlerem Einkommen um 8,8 Prozent. Im Gegensatz dazu erhöhte sich die Zahl der Fälle in Ländern mit niedrigerem mittlerem Einkommen um 28,6 Prozent und in Ländern mit niedrigem Einkommen um 23,6 Prozent.

«Krebs trägt weiterhin erheblich zur globalen Krankheitslast bei und unsere Studie zeigt, dass er in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich erheblich zunehmen wird, mit einem überproportionalen Wachstum in Ländern mit begrenzten Ressourcen», sagte Force.

Der grösste Risikofaktor, der verändert werden kann, ist in den meisten Ländern der Tabak-Konsum, dem 21,4 Prozent der Todesfälle durch Krebs zugeordnet wurden. In Ländern mit niedrigem Einkommen birgt ungeschützter Sex das grösste Risiko, vor allem weil dabei Humane Papillomviren (HPV) übertragen werden können, die Gebärmutterhalskrebs verursachen.

Bund empfiehlt HPV-Impfung

In der Schweiz empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen eine HPV-Impfung für alle im Alter von 11 bis 14 Jahren. Am sinnvollsten sei eine Impfung vor Beginn der sexuellen Aktivität und somit vor einer Infektion mit HPV, schreibt das BAG auf seiner Webseite.

Krebs – ein Sammelbegriff für über hundert verschiedene Krankheiten – ist in der Schweiz nach Angaben des Bundes die zweithäufigste Todesursache. Hierzulande ist die Krankheit laut dem BAG für einen Viertel der Todesfälle verantwortlich. Pro Jahr sterben in der Schweiz laut der Dachorganisation Krebsliga 17'200 Menschen an Krebs. Die folgenden Arten führen demnach am häufigsten zum Tod: Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs.

«Risikofaktoren gezielt bekämpfen»

In einem Kommentar, ebenfalls in «The Lancet», nennen Qingwei Luo und David Smith von der University of Sydney, als grösste Stärke der Studie den umfassenden globalen Ansatz und die systematische Analyse. Als Schwäche werten sie die mangelnde Datenqualität und -verfügbarkeit in vielen Ländern.

«Vier von zehn Krebstodesfällen sind auf etablierte Risikofaktoren, wie Tabakkonsum, schlechte Ernährung und hohen Blutzucker, zurückzuführen; daher bieten sich den Ländern enorme Möglichkeiten, diese Risikofaktoren gezielt zu bekämpfen, Krebserkrankungen vorzubeugen und Leben zu retten», sagt Co-Autor Theo Vos, Emeritus der University of Washington. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
UNHCR: Mehr als eine Million Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
3
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
4
Weitere Belastungsgrenze der Erde überschritten – Wissenschaftler warnen
5
Trump-Statue vor Kapitol aufgetaucht: Hand in Hand mit Epstein
Warren Buffett hat alle Aktien verkauft: BYD gerät ins Wanken
Der weltgrösste E-Auto-Bauer BYD steckt tief in der Krise. Während Hunderttausende Stromer unverkauft auf Halde stehen, trennt sich nun auch Warren Buffett komplett von seinen Anteilen – nach 17 Jahren.
Für BYD ist es ein schwerer Schlag: Warren Buffett (95), als «Orakel von Omaha» weltbekannt, hat sämtliche Anteile am chinesischen Konzern verkauft. Wie CNBC berichtet, reduzierte seine Investmentfirma Berkshire Hathaway ihre Beteiligung bis Ende März 2025 auf null. Ein Sprecher bestätigte den Schritt.
Zur Story