Mehrere Menschen sterben auf glatter Autobahn in Süddeutschland

24.11.2025, 08:02

Bei einem Unfall auf einer wetterbedingt glatten Autobahn nahe Maxhütte-Haidhof im Süden Deutschlands sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Im Nordwesten des Landes sorgte Schneefall in der Nacht zum Montag ebenfalls für zahlreiche Glätteunfälle. In der Hauptstadt Berlin fiel stellenweise Schnee, Räumfahrzeuge waren im Einsatz.

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen waren in den tödlichen Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz im Bundesland Bayern am frühen Morgen zwei Lastwagen und ein Auto verwickelt. Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei war es auf der Autobahn wetterbedingt glatt. Unklar war, ob es sich um Eisglätte durch gefrorenen Regen oder Schnee handelte.

Autobahn Richtung München gesperrt

Womöglich gebe es weitere beteiligte Fahrzeuge, dies sei aber noch nicht sicher. Mindestens ein weiterer Lastwagen und ein Auto könnten in den Unfall verwickelt sein, dies müsse aber noch ermittelt werden. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen sassen in einem verunglückten Auto sechs Menschen. Zur Identität der Toten gab es noch keine Angaben.

Die Autobahn nördlich von Regensburg wurde nach dem Unfall zwischen 2.00 und 3.00 Uhr morgens in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Dies werde auch noch mehrere Stunden so bleiben, sagte der Sprecher. Umleitungen seien eingerichtet worden, aber diese seien schon überlastet. (dab/sda/dpa)

