US-Reisepässe ab April mit «X» als Geschlecht möglich

Das Aussenministerium hatte die neue Regelung im Sommer vergangenen Jahres angekündigt. Im Oktober stellte die Behörde dann bereits den allerersten Reisepass mit der Angabe «X» aus. Geschlechtliche Identität hat viele Formen: Nicht alle Menschen ordnen sich in die Kategorien Frau oder Mann ein. (sda/dpa)

Das Ministerium sei die erste US-Bundesbehörde, «die das X als Geschlechtskennzeichen in einem Ausweisdokument anbietet».

Damit habe man einen weiteren Meilenstein dabei erreicht, «allen US-Bürgerinnen und US-Bürger unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität besser zu dienen», teilte US-Aussenminister Antony Blinken am Donnerstag mit. «Ab dem 11. April können US-Bürger bei der Beantragung eines US-Reisepasses ein X als Geschlechtsangabe wählen.»

In den USA können Bürgerinnen und Bürger ab dem kommenden Monat auf dem Antrag für einen neuen Reisepass die Angabe «X» für ein drittes Geschlecht auswählen.

