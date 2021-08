International

Griechenland

Der harte Kampf der Türkei und Griechenlands gegen die Flammen



Der harte Kampf der Türkei und Griechenlands gegen die Flammen – in 17 Bildern



Seit über einer Woche wüten die Waldbrände in den beiden Ländern. Und es ist kein Ende in Sicht. Eine Übersicht in Fotos.



In Griechenland spitzt sich die Lage weiter zu.

Bild: www.imago-images.de

Seit den frühen Morgenstunden fachten starke Westwinde am Freitag die zahlreichen Feuer weiter an.

Bild: keystone

Binnen 24 Stunden gab es landesweit 86 neue Waldbrände, wie die griechische Feuerwehr am Morgen twitterte.

Bild: keystone

Nördlich von Athen wurden die Menschen mehrerer Ortschaften aufgerufen, die Region zu verlassen.

Bild: imago-images

Sicherheitskräfte zogen von Haus zu Haus, damit niemand vergessen wird.

Bild: keystone

Selbst Dutzende Kilometer von den Bränden entfernt sehen die Menschen gewaltige gelbe Rauchwolken am Himmel, es riecht verbrannt, Asche regnet vom Himmel.

Bild: keystone

Am Morgen sei es zunächst nur darum gegangen, die Ausbreitung der Brände zu verhindern, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA.

Bild: www.imago-images.de

Von einer Kontrolle der Flammen könne angesichts der starken Winde vorerst keine Rede sein. Bei den Grossbränden in Griechenland sind bislang 18 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.



Bild: imago-images

Auch die Türkei kämpft den zehnten Tag in Folge gegen die schwersten Waldbrände seit Jahren.

Bild: keystone

Zwölf Brände seien weiterhin nicht unter Kontrolle, teilte das Kommunikationsbüro des Präsidenten am Freitag mit.

Bild: keystone

Besonders betroffen sind die süd- und westtürkischen Küstenregionen Antalya, Marmaris, Bodrum und Milas.

Bild: keystone

In Milas verschlangen die Flammen in der Nacht mehrere Viertel, die zuvor evakuiert worden waren, wie lokale Behörden mitteilten.

Bild: keystone

Das Feuer dort sei inzwischen unter Kontrolle, an anderer Stelle rücke es jedoch weiter auf Wohngebiete vor.

Bild: keystone

Seit Mittwoch vergangener Woche waren in der Türkei in mehreren Provinzen mehr als 200 Waldbrände ausgebrochen.



Bild: imago-images

Es sind die schwersten Waldbrände seit mehr als 13 Jahren in der Türkei, in noch nie da gewesener Intensität.

Bild: keystone

Mindestens acht Menschen kamen ums Leben, Schätzungen zufolge sind mindestens 100'000 Hektar Wald und Felder den Flammen zum Opfer gefallen.

Bild: keystone

Alleine in Marmaris verbrannte nach Angaben lokaler Behörden eine Fläche von mehr als 16'000 Hektar.

Bild: keystone

(mlu)

