Zu heiss: Akropolis schliesst vorübergehend die Pforten

Höchstwerte gibt es unter anderem auf der Halbinsel Chalkidiki, auf Euböa, in Mittelgriechenland, in der Region Attika rund um Athen und im Westen Kretas. Die Hitzewelle soll noch bis morgen andauern, am Donnerstag sollen die Temperaturen dann auf erträgliche 30 Grad fallen.

Das Arbeitsministerium ist angesichts der hohen Temperaturen ebenfalls in Aktion getreten und hat für besonders von der Hitze betroffene Regionen ein Verbot körperlicher Arbeit im Freien zwischen 12 und 17 Uhr verfügt. Dazu gehören Tätigkeiten auf Baustellen oder in der Landwirtschaft.

Grossbritannien gedenkt der Opfer der tödlichen Terroranschläge vom 7. Juli 2005

Bei den Bombenexplosionen am 7. Juli 2005 in den Londoner U-Bahnen und einem Bus hatten vier islamistische Attentäter 52 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Mehr als 770 Menschen wurden verletzt.