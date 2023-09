Brände in Nordostgriechenland erstmals zum Grossteil unter Kontrolle

Löschflugzeug in Nordostgriechenland. Bild: keystone

Die grossen Waldbrände im Waldgebiet Dadia nahe der griechisch-türkischen Grenze sind laut griechischer Feuerwehr am Sonntag erstmals zu 80 Prozent unter Kontrolle gebracht worden. Entwarnung gebe es jedoch nicht, sagte Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem TV-Sender Skai. «Es gibt verstreut Brandherde, die wieder aufflammen können.»

Unterdessen prognostizierten Meteorologen für den Wochenbeginn Regenfälle in ganz Griechenland. «Es wird am Dienstag und Mittwoch auch in der betroffenen Brandregion regnen», sagte der Meteorologe und Chef der Sternwarte in Athen, Konstantinos Lagouvardos, dem Rundfunksender ERT. Der Brand des Waldes von Dadia ist nach Angaben der Behörden der grösste in der EU, seit es entsprechende Messungen gibt. (sda/dpa)