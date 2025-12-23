wechselnd bewölkt
Gaza-Protest: Greta Thunberg in London festgenommen

23.12.2025, 14:3923.12.2025, 14:39

Die schwedische Klima- und Gaza-Aktivistin Greta Thunberg ist während einer Protestaktion in London festgenommen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei. Ihr wird vorgeworfen, mit einem Plakat ihre Unterstützung der in Grossbritannien verbotenen, propalästinensischen Organisation Palestine Action kundgetan zu haben.

In this photo, released by &#039;Prisoners for Palestine&#039; on Tuesday, Dec. 23, 2025, climate activist Greta Thunberg, center, sits in front of offices of Aspen Insurance in London, England, durin ...
Greta Thunberg am Dienstag in London.Bild: keystone

Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie die 22-Jährige ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: «Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab.» Die Polizei teilte offiziell die Festnahme einer 22-Jährigen mit, ohne einen Namen zu nennen. Der Protest der Gruppe, bei dem auch ein Mann und eine weitere Frau festgenommen wurden, galt einer Versicherungsgesellschaft im Zentrum Londons. «Heute Morgen gegen 7.00 Uhr wurde ein Gebäude (...) mit Hämmern und roter Farbe beschädigt», teilte die Polizei mit.

In den vergangenen Wochen waren in Grossbritannien immer wieder Mitglieder der Organisation inhaftiert worden. Einige sollen sich in einem Hungerstreik befinden. Palestine Action war Anfang Juli von der britischen Regierung als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten. (dab/sda/dpa)

