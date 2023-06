Hunderte Tote befürchtet – was wir zum Boots-Drama in Griechenland wissen

Was ist passiert?

Am Mittwochmorgen ist ein Boot rund 50 Seemeilen (rund 92 Kilometer) vor der südwestlichen Küste Griechenlands gekentert und untergegangen. An Bord ist es offenbar zu einer Panik gekommen sein, woraufhin es laut griechischer Küstenwache schnell sank.

Das Boot war bereits am Dienstag in internationalen Gewässern zwischen Griechenland und Italien entdeckt worden. Die griechische Küstenwache und auch vorbeifahrende Frachter hatten den Menschen per Funk Hilfe angeboten, doch die Migranten lehnten ab und gaben an, weiter nach Italien fahren zu wollen.

Laut der NGO «Alarm Phone» ist das Boat in Tobruk, Libyen in See gestochen. Das letzte Mal Kontakt mit dem Kapitän des Schiffes hatte sie um ein Uhr morgens am Mittwoch. Die letzten Worte waren: «Hello my friend… The ship you send is…». Danach verstummte der Kanal.

Wie viele Opfer gibt es?

Über die genaue Anzahl Opfer kann derzeit nur spekuliert werden. Dies, weil man nicht weiss, wie viele Menschen sich wirklich an Bord des Schiffes befanden. Sicher ist: Die Anzahl ist hoch.

Was man weiss: 104 Personen - meist Männer zwischen 16 und 41 Jahren - wurden von der Küstenwache gerettet. 79 Menschen wurden bisher tot geborgen.

Über die Anzahl Menschen an Bord des Bootes gibt es unterschiedliche Berichte. Die Internationale Organisation für Migration der UNO (IOM) tweetete, dass Meldungen zufolge rund 400 Menschen an Bord waren.

Gerettete berichten von bis zu 700 Menschen, die sind in das Boot quetschen mussten.

«Wir fürchten, die Opferzahl wird noch stark ansteigen», sagt ein Sprecher der griechischen Regierung. Angesichts der kolportierten Zahlen eine realistische Einschätzung.

Wie verläuft die Rettungsaktion?

Nicht gut. Die Suche ist in der Nacht zum Donnerstag ohne Erfolg fortgesetzt worden. «Weder Überlebende noch weitere Opfer wurden in der Nacht entdeckt», sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache im Staatsrundfunk.

Schiffe der griechischen Küstenwache und Kriegsmarine brachten die Leichen zum südgriechischen Hafen von Kalamata. Die 104 Überlebenden wurden in Zelten im Hafen dieser Hafenstadt untergebracht. 26 von ihnen hätten im Krankenhaus hauptsächlich wegen Unterkühlung behandelt werden müssen, teilten die Behörden mit. Die Suchaktion dauere an, hiess es.

Wie war die Situation auf dem Boot?

Beim gesunkenen Boot handelt es sich um einen alten Fischkutter. Er war rund 30 Meter lang und komplett verrostet.

Fotos zeigen, dass sich allein schon an Deck bis zu 200 Menschen drängten. Auszumachen sind ein weiteres Zwischendeck und der Rumpf.

Die übrigen Passagiere, darunter nach Angaben der Überlebenden auch schwangere Frauen und viele Kinder, sollen sich unter Deck aufgehalten und beim schnellen Sinken des Bootes keine Chance gehabt haben, sich nach draussen zu retten.

Was sind die Reaktionen?

Griechenlands Präsidentin Katerina Sakellaropoulou besuchte die Geretteten vor Ort. Sie sagt: «Wir sind schockiert. Wir sind schockiert, wie alle in Griechenland.»

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnet das Bootsdrama als «schrecklich». Er mahnt, dass jeder Mensch Sicherheit und Würde verdiene.

