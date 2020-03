Schweizer Gemeinschaftszentrum für Flüchtlinge auf Lesbos niedergebrannt

Augenzeuge auf Lesbos: «Das ist eine Vorstufe eines Bürgerkriegs hier»

Während die Diplomaten an einer Lösung arbeiten, greifen die griechischen Sicherheitskräfte zu Blendgranaten und Tränengas. Die Lage an der griechischen Grenze spitzt sich zu. Am Montag gingen die Sicherheitskräfte in Kastanies gegen hunderte Menschen vor.

Am Wochenende hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, Geflüchtete in seinem Land nach Europa zu schicken. Auch auf den griechischen Inseln in der Ägäis hat sich die ohnehin dramatische Lage daraufhin verschärft.

Am …