Grönland

Grönland: Tschechiens Regierungschef sucht Grönland auf Globus

Tschechiens Regierungschef kauft sich Globus, «um genau zu wissen, wo Grönland liegt»

20.01.2026, 15:1020.01.2026, 15:34

Angesichts der geopolitischen Spannungen um Grönland hat sich der tschechische Regierungschef Andrej Babis ein bewährtes Anschauungsobjekt angeschafft:

epa12646560 Czech Prime Minister Andrej Babis arrives ahead of the parliamentary session on a confidence vote in the Czech Parliament in Prague, Czech Republic, 13 January 2026. Czech government parti ...
Andrej Babis ist in seiner zweiten Amtszeit als Premierminister von Tschechien.Bild: keystone

«Ich habe mir einen Globus für 15'000 Kronen gekauft, um genau zu wissen, wo Grönland liegt», sagte er vor Journalisten. Umgerechnet sind das gut 570 Franken. In den sozialen Medien erntete der 71-Jährige dafür viel Häme. «Er verfügt nicht einmal über Grundkenntnisse aus der Schule», kritisierte etwa ein Internet-Nutzer.

Regierungschef erklärt Unterschied zwischen Karte und Globus

Später lieferte Babis eine Art Erklärvideo nach. «Manche lachen mich aus, weil sie ein anderes Gehirn haben als ich», sagte er darin selbstironisch. Doch auf einer üblichen Weltkarte sehe Grönland grösser aus als es ist. Erst auf dem Globus erkenne man das tatsächliche Flächenverhältnis zwischen Grönland und den USA oder Europa. Zudem sehe man «schön plastisch», wie nahe Russland an Grönland liege und wie russische Raketen über den Nordpol nach Nordamerika fliegen könnten.

Bodenschätze Rohstoffvorkommen Grönland Greenland Seltene Erden

Hoffen auf Einigung unter Verbündeten

Zur US-Drohkulisse gegen Grönland bezog der selbsterklärte Fan des US-Präsidenten Donald Trump keine klare Stellung. Einerseits betonte er, dass Grönland «selbstverständlich» zum dänischen Königreich gehöre. Andererseits forderte er Dänemark und die USA zu einer diplomatischen Verhandlungslösung auf.

«Ich hoffe, dass es gut ausgeht und sich die Verbündeten einigen», sagte Babis. Der Milliardär und Gründer der rechtspopulistischen Partei ANO ist seit Dezember zum dritten Mal tschechischer Regierungschef. Tschechien ist – wie die USA und Dänemark – Mitglied der Nato. (sda/dpa)

Trump Jr. trifft in Grönland ein
1 / 10
Trump Jr. trifft in Grönland ein
Donald Trump Jr. posiert für Fotos nach seiner Ankunft in Nuuk.
quelle: keystone / emil stach
Werden sich die USA Grönland militärisch aneignen? Präsidentenberater Stephen Miller weicht aus
Video: watson
