wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Grönland

Grönland: Grossbritanniens Premier habe mit Trump über Missverständnis geredet

Starmer: Habe mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet

19.01.2026, 13:3619.01.2026, 14:19

Grossbritanniens Premier Keir Starmer hat mit US-Präsident Donald Trump über ein mögliches Missverständnis hinsichtlich der Entsendung europäischen Militärs nach Grönland gesprochen.

epa12661201 British Prime Minister Keir Starmer delivers a speech and answers questions regarding US President Donald Trumps plans to impose tariffs on the UK over opposition to his proposed Greenlan ...
Keir Starmer betonte zudem die zentrale Bedeutung der transatlantischen Beziehung für die Zusammenarbeit.Bild: keystone

Das sagte der Labour-Politiker bei einer Pressekonferenz in London zur Androhung von Zöllen durch den US-Präsidenten.

«Das ist eine der Sachen, die ich mit Präsident Trump gestern hinsichtlich dieser Kräfte besprochen habe, die klar dort waren, um die Bedrohung durch die Russen zu bewerten und damit umzugehen», sagte Starmer auf die Frage eines Journalisten. Deutschland, Grossbritannien und andere europäische Staaten hatten auf Wunsch Dänemarks kürzlich eine kleine Zahl von Soldaten nach Grönland entsandt.

Starmer erwägt keine Vergeltungszölle

Nach europäischer Lesart war die Entsendung als Versuch gedacht, Trumps Kritik an dem angeblich unzureichenden militärischen Schutz Grönlands durch Dänemark zu entkräften. Trump interpretierte den Einsatz hingegen als Provokation gegenüber Washington und nahm ihn zum Anlass für eine Drohung mit Zöllen, sollten sich die teilnehmenden Staaten weiterhin einer Übernahme Grönlands durch die USA entgegenstellen.

President Donald Trump speaks at a dedication ceremony for a portion of Southern Boulevard, which the Town of Palm Beach Council recently voted to rename,&quot;President Donald J. Trump Boulevard,&quo ...
Donald Trump hat in den vergangenen Wochen erneut Interesse daran gezeigt, Grönland zu einem US-amerikanischen Bundesstaat zu machen.Bild: keystone

Eine Androhung von Vergeltungszöllen, wie sie in der EU debattiert wird, schloss Starmer aus. «Verbündeten mit Zöllen zu drohen, ist falsch, vollkommen falsch, und ein Handelskrieg ist nicht in unserem Interesse.»

Er betonte zudem die zentrale Bedeutung der transatlantischen Beziehung für die Zusammenarbeit. «Wir dürfen niemals aus den Augen verlieren, dass wir in Sachen Verteidigung, Sicherheit, Geheimdiensten und nuklearer Abschreckung sehr eng mit den US-Verbündeten zusammenarbeiten», sagte Starmer. Es sei im nationalen Interesse Grossbritanniens dies fortzuführen. Das bedeute aber nicht, dass man so tue, als gäbe es keine Differenzen. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das ist die Gästeliste des WEF 2026
1 / 59
Das ist die Gästeliste des WEF 2026

US-Präsident Donald Trump kommt 2026 nach Davos. Er war schon 2018 und 2020, also in seiner ersten Amtszeit, am WEF zu Gast. Hier wird er 2018 von den Bundesräten Cassis (ganz rechts), Schneider-Amman (2. von rechts) und Berset begrüsst.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Russland: Kammtschatka versinkt im Schnee
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Kein gutes Zeichen für die Welt» – 12 Reichste besitzen mehr als die halbe Menschheit
Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt – und ihr Vermögen wächst rasant. Die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam hat einen brisanten Bericht zum Vermögen weltweit veröffentlicht.
Das Vermögen von Milliardärinnen und Milliardären ist 2025 mit einem Wachstum von 16 Prozent schneller gewachsen als in den fünf Jahren zuvor. Der Vermögenszuwachs entspricht fast dem gesamten Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung.
Zur Story