«Verdächtiges Paket» bei London-Besuch von Israels Präsidenten

Bei einem Besuch des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog in London ist ihm nach Medienberichten ein «verdächtiges Paket» geschickt worden. Es werde gegenwärtig untersucht, teilte Herzogs Büro nach Berichten von Medien wie «ynet» und «Times of Israel» mit. Demnach untersuchten britische und israelische Sicherheitskräfte das verdächtige Paket.

Der israelische Präsident Izchak Herzog und der britische Premierminister Keir Starmer. Bild: keystone

Britische und israelische Sicherheitskräfte kümmerten sich nun um das verdächtige Objekt, hiess es. Von britischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für einen entsprechenden Vorfall. (sda/dpa)