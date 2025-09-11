freundlich19°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Verdächtiges Paket bei London-Besuch von Israels Präsidenten

«Verdächtiges Paket» bei London-Besuch von Israels Präsidenten

11.09.2025, 15:0711.09.2025, 15:15
Mehr «International»

Bei einem Besuch des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog in London ist ihm nach Medienberichten ein «verdächtiges Paket» geschickt worden. Es werde gegenwärtig untersucht, teilte Herzogs Büro nach Berichten von Medien wie «ynet» und «Times of Israel» mit. Demnach untersuchten britische und israelische Sicherheitskräfte das verdächtige Paket.

epa12367876 British Prime Minister Keir Starmer (R) and Israel&#039;s President Isaac Herzog meet at 10 Downing Street in London, Britain, 10 September 2025. EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL
Der israelische Präsident Izchak Herzog und der britische Premierminister Keir Starmer.Bild: keystone

Britische und israelische Sicherheitskräfte kümmerten sich nun um das verdächtige Objekt, hiess es. Von britischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für einen entsprechenden Vorfall. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt +++ Polen will Luftverkehr einschränken
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
5
«Die Nato befindet sich im Dilemma» – Osteuropa-Experte zu Luftraumverletzung in Polen
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Täter noch immer flüchtig +++ US-Sender feuert Kommentator
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Bali ruft Notstand wegen Unwettern und Überschwemmungen aus
Tourismusgebiete sind nach ungewöhnlich starken Regenfällen auf der indonesischen Insel Bali überschwemmt. Auch die weiter östlich gelegene Insel Flores, die bei Feriengästen ebenfalls sehr beliebt ist, ist schwer betroffen. Mindestens 13 Menschen kamen ums Leben.
Zur Story