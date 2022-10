In der Nacht zum Freitag war eine Frist zur Bildung einer Einheitsregierung ergebnislos ausgelaufen. Daher muss London eine Neuwahl ansetzen.

Eine Neuwahl soll die schwere politische Krise in Nordirland lösen. Er werde sich zwar kommende Woche noch einmal mit allen politischen Parteien beraten, sagte der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris am Freitag. «Aber ich werde eine Wahl ausrufen.»

Proteste und ein vermisster Fussballfan – das passierte am Freitag im Iran

Wegen schwerer politischer Krise: Britische Regierung kündigt Neuwahl in Nordirland an

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

20 Grad im Oktober, abgesagte Skirennen – was wird aus diesem Winter? Drei Prognosen

Maxime, ausländischer Kämpfer in der Ukraine: «Wir operieren hinter der feindlichen Front»

Empfindliche Niederlage für Trump: Er muss seine Steuerunterlagen vorzeigen

Ein Berufungsgericht hat den Weg für die Herausgabe der Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses freigemacht. Das Berufungsgericht des Hauptstadtdistrikts District of Columbia lehnte einen Antrag des Ex-Präsidenten am Donnerstag endgültig ab.