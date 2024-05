London weist russischen Diplomaten unter Spionageverdacht aus

Der Beschäftigte der Botschaft habe in Wirklichkeit verdeckt für den russischen Geheimdienst gearbeitet, sagte der britische Innenminister James Cleverly am Mittwoch im Parlament in London.

«Game of Thrones»-Darsteller Ian Gelder ist tot

Der britische Schauspieler Ian Gelder ist tot. Das bestätigte sein Management am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London.

Demnach starb Gelder bereits am Montag im Alter von 74 Jahren. Gelder war vor allem für seine Rolle als Kevan Lannister in der Fantasy-Serie «Game of Thrones» bekannt. «Er war ein bewundernswerter Mensch, ein grossartiger Schauspieler und wird von seinen Kollegen und allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden», hiess es in der Mitteilung seines Managements.