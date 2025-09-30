Nebel
König Charles lädt Prinz Andrew und Fergie von Weihnachtsfest aus

Die Weihnachtsfeiertage will König Charles III. ohne seinen Bruder und dessen Frau verbringen. Auch in Zukunft sollen Andrew und Fergie «unsichtbar» bleiben.
30.09.2025, 05:47
Ein Artikel von
t-online

Prinz Andrew und Sarah «Fergie» Ferguson sollen erneut keine Einladung zum königlichen Weihnachtsfest erhalten. Laut der britischen Tageszeitung «Times» hat König Charles III. deutlich gemacht, dass sein Bruder und dessen Ex-Frau bei den diesjährigen Feierlichkeiten unerwünscht sind. Der Hauptgrund für den erneuten Ausschluss sind offenbar neue Enthüllungen über Fergies intensive Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

epa12382398 Britain&#039;s Prince Andrew (L) and Sarah Ferguson (R) arrive at Westminster Cathedral in London, Britain, 16 September 2025, for the funeral of Britain&#039;s Katharine, Duchess of Kent. ...
Nicht erwünscht: Prinz Andrew und Sarah Ferguson.Bild: keystone

Der britische Monarch wünscht sich offenbar eine grössere Distanz zu den skandalumwitterten Yorks. Den Quellen zufolge hat Charles betont, dass Andrew und Fergie künftig bei Familientreffen möglichst «unsichtbar» bleiben sollen – sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb der royalen Familie. Ein Insider wird mit den Worten zitiert:

«Man kann niemanden aus seiner Rolle als Bruder entlassen. Aber wenn der Herzog und die Herzogin dieses Jahr genauso ehrenhaft handeln würden wie letztes Jahr, wäre das das Beste für alle und die Familie wäre nicht enttäuscht.»

Bereits 2019 musste Prinz Andrew aufgrund seiner engen Verbindungen zu Jeffrey Epstein und damit verbundener Missbrauchsvorwürfe alle offiziellen Pflichten niederlegen. Im vergangenen Jahr verbrachten der 65-Jährige und seine gleichaltrige Ex-Frau Weihnachten allein in ihrer gemeinsamen Residenz, der Royal Lodge in Windsor – ohne ihre Töchter Beatrice und Eugenie.

Trotz ihrer Scheidung im Jahr 1996 pflegen Prinz Andrew und Sarah Ferguson eine bemerkenswert enge Beziehung. Das ehemalige Paar teilt nicht nur weiterhin ein Zuhause, sondern präsentiert sich auch regelmässig gemeinsam in der Öffentlichkeit. In Interviews hat sich Fergie stets loyal ihrem Ex-Mann gegenüber gezeigt.

Das Verhältnis zwischen König Charles III. und seinem jüngeren Bruder gilt dagegen seit Langem als angespannt. Während der Monarch sich auf politische Neutralität und seine Repräsentationspflichten konzentriert, haben die Skandale um Andrew das Ansehen der Monarchie erheblich beschädigt.

Verwendete Quellen:

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
