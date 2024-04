Schottischer Regierungschef Yousaf tritt zurück

Der schottische Regierungschef Humza Yousaf hat seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle noch im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden werde, sagte der Vorsitzende der Unabhängigkeitspartei SNP am Montag in Edinburgh. (sda/dpa)

So viele Ordnungsbussen werden in Basel verteilt – und das sind die häufigsten Vergehen

Neue Schuldenregeln für EU-Staaten sind beschlossen

Seit Jahren sollen die Staatsschulden und Haushaltsdefizite in der EU reformiert werden, in den letzten Monaten sind die Pläne konkreter geworden. Jetzt steht die Reform.

In der Europäischen Union gelten künftig neue Vorschriften für Staatsschulden und Haushaltsdefizite der Mitgliedsländer. Der Ministerrat nahm am Montag in Luxemburg Reformpläne für den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt abschliessend an, wie EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.