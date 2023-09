Grosse Sorge um «Chief Mouser» Larry in Grossbritannien – Downing Street klärt auf

Mit seinen 16 Jahren ist Larry the Cat kein Jüngling mehr. Der «Chief Mouser to the Cabinet Office», die Hauskatze des jeweiligen Premierministers, soll altersschwach geworden sein. Die Angst werde deshalb immer grösser, dass Larry bald das Zeitliche segnen würde. Entsprechende Gerüchte, wonach man die englische Bevölkerung bald auf sein Ableben vorbereiten müsse, machten in den letzten Tagen die Runde.

Mit – in menschlichen Dimensionen – 84 Jahren ist der «Chief Mouser» offensichtlich nicht mehr der Jüngste. Der Kater hat während den Amtszeiten von insgesamt fünf (!) Premierministerinnen und -ministern gedient. 2011 ist er an die Downingstreet No. 10 geholt worden, gemäss dem «Daily Mirror» als Haustier für David Camerons Kinder.

Sollte Larry bald sterben, dürfte es im Königreich – für eine Katze ungewöhnlich – viele Trauernde geben. Er ist nicht nur ein beliebtes Fotomotiv für die wartenden Medienleute ausserhalb des Wohnsitzes des Premierministers, er hat auch viele Fans. Auf X hat Larry mehr als 800'000 Follower und eine regierungsnahe Quelle soll der Zeitung «The Sun» gesagt haben: «Larry ist nicht nur in der Downing Street, sondern im ganzen Land sehr beliebt. Niemand will das Schlimmste denken, aber leider müssen wir uns darauf vorbereiten.»

Larry wurde aus einem Katzen- und Hundeheim in Battersea, einem Stadtteil in London, adoptiert. Seine Beliebtheit ist so gross, berichtet der Daily Mirror, dass in Battersea daraufhin bis zu 15 Prozent mehr Katzen adoptiert wurden.

Zu Larrys offiziellen Aufgaben gehört es, das Gebäude freizuhalten von Nagetieren, Gäste zu begrüssen und «antike Möbel auf ihre Schlafqualität zu prüfen». In einer offiziellen Stellenbeschreibung auf der Website der Downing Street heisst es: «Zu seinen täglichen Aufgaben gehört es auch, über eine Lösung für die Mäusebesetzung des Hauses nachzudenken.»

Und nun soll das also alles bald der Vergangenheit angehören. Oder doch nicht? Am Montagabend hat die britische Regierung nämlich laut eines Berichts des britischen Senders ITV Gerüchte über die angeblich angeschlagene Gesundheit von Kater Larry dementiert. Der «Chief Mouser» sei «happy and healthy» (glücklich und gesund), teilte demnach ein Sprecher auf Anfrage mit.

Larry the Cat (oder zumindest sein Account-Betreiber) bestätigte daraufhin nicht ohne Seitenhieb gegen die Tory-Regierung und via X: «Ich bin gesund, aber versucht ihr mal glücklich zu sein nach fünf Tory-Premierministern.»

Larry bleibt sowohl dem britischen Premier Rishi Sunak als auch dem gesamten englischen Volk also noch eine Weile erhalten. Trotzdem: Irgendwann werden auch die Britinnen und Briten Abschied nehmen müssen. Bis dann bleibt aber die Downing Street hoffentlich noch mäusefrei. (lak)