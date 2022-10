Video: watson/lucas zollinger

Die berühmteste Katze Grossbritanniens macht wieder Schlagzeilen

«Larry the Cat» ist die wohl berühmteste Katze Grossbritanniens. Der Kater lebt in der 10 Downing Street in London, also dem Regierungssitz des jeweils amtierenden Premiers. Dort dient er seit 2011 offiziell als «Chief Mouser to the Cabinet Office» – also als Oberster Mäusejäger des Kabinettbüros. Es scheint aber, als würde Larry seit kurzem auch noch etwas anderes jagen als Mäuse:

Video: watson/lucas zollinger

Larry hat sich in der Vergangenheit den Ruf erwirkt, aggressiv und streitsüchtig zu sein, weil er immer wieder Auseinandersetzungen mit anderen Mäusejägern hatte – allen voran mit Palmerston, seinem Nachbarn aus dem Foreign & Commonwealth Office. Da dieser Kater mittlerweile «pensioniert» ist, brauchte Larry möglicherweise einen neuen Gegner. Und hat diesen im unglücklichen Fuchs gefunden 😜. (lzo)

Mehr lustige Video-Geschichten findest du hier:

Dieses Video holt der Polizei in Texas gerade rekordhohe Bewerbungszahlen Video: watson/Fabian Welsch

«Wieso warst du nie Bachelor?» – Nico & Sergio schauen Folge 6 Video: watson/een