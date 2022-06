40'000 Bähnler streiken: Die besten Bilder der «Rail Strikes» in Grossbritannien

Die Kings Cross Underground Station in London blieb am Dienstag ganz geschlossen.

Die Kings Cross Underground Station in London blieb am Dienstag ganz geschlossen.

Londons Waterloo Station am Dienstagmorgen: Kommt einer der wenigen Züge an, ist er massiv überfüllt.

Londons Waterloo Station am Dienstagmorgen: Kommt einer der wenigen Züge an, ist er massiv überfüllt.

Zehntausende Bahnbeschäftigte streiken für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Dafür wollen sie nicht nur am Dienstag, sondern auch am Donnerstag und Samstag die Arbeit niederlegen. Am Dienstag streiken auch die Angestellten der Londoner U-Bahn.

In Grossbritannien hat der weitreichendste Bahnstreik seit rund 30 Jahren begonnen. Viele üblicherweise volle Bahnhöfe waren am Dienstagmorgen fast verwaist, da nur rund ein Fünftel der Züge fahren sollte, wie die Nachrichtenagentur DPA meldete.

