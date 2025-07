So sah das damals nach der Explosion aus. Mehr als 770 Menschen wurden bei den Bombenanschlägen in der Londoner U-Bahn 2005 verletzt. Bild: AP

Grossbritannien gedenkt den Opfer der tödlichen Terroranschläge vom 7. Juli 2005

Vier islamistische Attentäter rissen vor 20 Jahren 52 Menschen mit sich in den Tod, als sie Bomben in Londoner U-Bahn-Zügen und einem Bus zündeten. In London wird an die Opfer erinnert.

Bei den Bombenexplosionen am 7. Juli 2005 in den Londoner U-Bahnen und einem Bus hatten vier islamistische Attentäter 52 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Mehr als 770 Menschen wurden verletzt.

Mit einem emotionalen Gottesdienst hat Grossbritannien der Opfer der islamistischen Terroranschläge vom 7. Juli 2005 gedacht. Im Londoner U-Bahnnetz wurde der Opfer am Morgen mit einer Schweigeminute gedacht.

König: Gegenseitiger Respekt

Der britische König Charles III. (76) rief in einer Ansprache an die Nation zu Einigkeit und Toleranz auf:

«Während wir derer gedenken, die wir verloren haben, lassen Sie uns diesen 20. Jahrestag für das erneuerte Bekenntnis nutzen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der Menschen aller Glaubensrichtungen und Hintergründe in gegenseitigem Respekt und Verständnis miteinander leben können» King Charles III.

Premier: Versuch zu spalten ist gescheitert

Auch der britische Premier erinnerte an den Zusammenhalt, der Grossbritannien ausmache. «Diejenigen, die versucht haben, uns zu spalten, sind gescheitert», teilte Starmer auf X mit.

«Wir standen damals zusammen und wir stehen jetzt zusammen – gegen Hass und für die Werte, die uns ausmachen: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.» Keir Starmer

Die Anschläge vom 7. Juli 2005 waren die tödlichsten Terrortaten in Grossbritannien seit dem durch eine Explosion herbeigeführten Absturz einer Passagiermaschine im schottischen Lockerbie 1988 mit 270 Opfern. (dpa)