Die Schweizerinnen treffen im letzten Gruppenspiel auf Finnland. Mit einem Sieg könnte sich die Eishockey-Nati für die Viertelfinals einen wichtigen Vorteil sichern. Dann hätten sie Platz 3 nämlich sicher und würden auf Schweden, den Erstplatzierten der schwächeren Gruppe B, treffen. Das Spiel begann um 21.10 Uhr.
Nicht dabei im letzten Gruppenspiel ist vorerst Lara Stalder, die beim Aufwärmen einen Schuss an den Kopf bekommen hat.
