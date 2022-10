Die britische Premierministerin Liz Truss hat ihren Rücktritt erklärt. Dies, nach nur 6 Wochen im Amt. Die konservative Politikerin ist am Donnerstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in der Londoner Downing Street zusammen mit ihrem Mann vor die Kamera getreten.

Riesiger Ansturm: Millionenverkäufe an der Art Basel in Paris

1000 Jahre Europa in 75 Sekunden – so hat sich die Schweiz verändert

Renovate Switzerland blockiert am Morgen Autobahnausfahrt in Zürich

Mehrere Waffen gefunden: Polizei nimmt Mann beim Kapitol in Washington fest

Die Kapitol-Polizei in der US-Hauptstadt Washington hat am Mittwoch in der Nähe des Parlamentssitzes einen Mann festgenommen, der mehrere Waffen in seinem Lieferwagen mit sich führte. Die Behörde bat die Bevölkerung, nicht in die Nähe des Geländes zu kommen.