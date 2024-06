Vermisster BBC-Moderator Michael Mosley tot aufgefunden

Mehr «International»

Am Mittwoch wurde der bekannte britische TV-Moderator Michael Mosley in Griechenland als vermisst gemeldet. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 67-Jährige ist tot. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurde Mosleys Leiche unweit einer felsigen Küste auf der Insel Symi entdeckt. Der Körper wurde von einem Team des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ERT entdeckt, welches in der Nähe filmte. Laut der Polizei ist Mosley schon seit mehreren Tagen tot.

Moderator Michael Mosley ist tot. Bild: keystone

Mosley war mit seiner Ehefrau in den Ferien auf der Ägäis-Insel. Am Mittwoch brach er zu einem Küstenspaziergang auf, von dem allerdings nie zurückkehrte. Am Abend alarmierte seine Frau die Polizei, in den folgenden Tagen wurde intensiv nach dem Moderator gesucht. Gemäss seiner Frau kollabierte Mosley an einem abgelegenen Ort, der für die Suchtrupps nur schwer auffindbar war. «Es ist ein Trost für uns, dass er es fast geschafft hat», so seine Frau. Die Leiche sei nicht weit von einem Strandbad gefunden worden.

Ein Polizist mit einem Suchhund auf Symi. Bild: keystone

Michael Mosley arbeitete seit 1985 für die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC und erlangte so landesweit Bekanntheit. Mosley moderierte diverse Sendungen über Naturwissenschaften und Medizin, zudem drehte er mehrere Dokumentationen. er hinterlässt seine Frau und vier Kinder. (dab)