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Kanye West will jüdische Gemeinde in London treffen

Nach antisemitischen Eklats: Kanye West will jüdische Gemeinde in London treffen

07.04.2026, 10:2107.04.2026, 10:21

US-Skandalrapper Kanye West möchte sich wegen der Kontroverse um seine geplanten Auftritte bei einem Festival in London mit der jüdischen Gemeinde in Grossbritannien treffen.

FILE - Kanye West appears at the 67th annual Grammy Awards in Los Angeles on Feb. 2, 2025. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Britain-Festival-Ye
Kanye West will sich mit der jüdischen Community in Grossbritannien versöhnen.Bild: keystone

«Ich weiss, dass Worte nicht ausreichen», sagte der 48-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder mit antisemitischen und rassistischen Äusserungen aufgefallen war, in einer Stellungnahme. Er müsse durch Taten zeigen, dass er sich verändert habe.

Er habe die Diskussion um das Wireless Festival, das im Sommer (10. bis 12. Juli) im Finsbury Park ausgerichtet wird, verfolgt, sagte West. «Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und ein Zeichen des Wandels zu setzen -indem ich durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittle.» Er wäre «dankbar für die Möglichkeit», sich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen. «Um zuzuhören», sagte West.

Nach der Ankündigung der Auftritte an den Festivalabenden waren in Grossbritannien Forderungen nach einem Einreiseverbot laut geworden, unter anderem von der Aktivistengruppe Campaign Against Antisemitism. Premierminister Keir Starmer hatte die Planung als «zutiefst besorgniserregend» bezeichnet. Sponsoren hatten sich von dem Festival zurückgezogen.

Kanye West geht es besser – und das dank der Schweiz

Ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler»

Der 48 Jahre alte Rapper, der mittlerweile unter dem Namen Ye firmiert und in der vergangenen Woche in Los Angeles auftrat, hatte im vergangenen Jahr ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler» veröffentlicht. Anfang 2026 hatte er im «Wall Street Journal» um Entschuldigung gebeten. «Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit», schrieb der Ex-Ehemann von Kim Kardashian und führte seine früheren Äusserungen auf eine bipolare Störung zurück.

Einer der Organisatoren des Wireless Festivals verteidigte die Entscheidung, den US-Rapper zu buchen. Was West in der Vergangenheit über Juden und Adolf Hitler gesagt habe, «ist für mich genauso abscheulich wie für die jüdische Gemeinschaft, den Premierminister und andere, die sich dazu geäussert haben – und, wenn man ihn beim Wort nimmt, inzwischen auch für Ye selbst», schrieb Melvin Benn, Geschäftsführer von Festival Republic, in einer Stellungnahme an die Nachrichtenagentur PA.

Die Musik des Rappers werde in Grossbritannien im Radio gespielt und sei über Livestreams und Downloads verfügbar, sagte Benn. West habe das gesetzliche Recht, «in dieses Land einzureisen und hier aufzutreten». «Es ist vorgesehen, dass er kommt und auftritt», sagte er. «Wir geben ihm keine Plattform, um irgendwelche Meinungen zu verbreiten, sondern ausschliesslich, um die Songs zu performen.» (dab/sda/dpa)

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