Blinde Passagiere an Bord eines Öltankers vor Isle of Wight – sieben Festnahmen

Dieses Bild wurde gerade für 11 Millionen verkauft – rate mal, von wem es ist!

Eine ironische Neuinterpretation eines Monet-Gemäldes durch den britischen Künstler Banksy ist für 7.6 Millionen Pfund (9 Millionen Franken) versteigert worden.

Das Ölgemälde mit dem Titel «Show Me the Monet» war zuvor auf einen Wert von 3 bis 5 Millionen Pfund geschätzt worden, wie das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mitteilte.

Es ist der zweithöchste Auktionspreis, der je für ein Werk des Künstlers erzielt wurde. Vor einem Jahr war für ein Ölgemälde Banksys, welches das britische …