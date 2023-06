Keine Suspendierung von Schottlands Sturgeon nach Festnahme

Die Polizei hatte Sturgeon am Sonntag stundenlang befragt. Dabei geht es um eine mögliche Zweckentfremdung von Spenden in Höhe von rund 660 000 Pfund (rund 750 500 Franken), die für die Unabhängigkeitskampagne der SNP vorgesehen waren. Bereits im April waren Sturgeons Ehemann Peter Murrell, der lange Jahre für die SNP-Finanzen verantwortlich war, und SNP-Schatzmeister Colin Beattie vorübergehend festgenommen worden.

Zuvor hatte es auch aus der SNP Forderungen gegeben, Sturgeon solle ihre Mitgliedschaft auf Eis legen, bis die Ermittlungen um eine mutmassliche Zweckentfremdung von Parteispenden abgeschlossen seien. Die Oppositionsparteien erhöhten unterdessen den Druck. In vergleichbaren Fällen seien Parteimitglieder suspendiert worden, sagte der Chef der Labour-Partei in Schottland, Anas Sarwar, der Nachrichtenagentur PA.

Ihr Nachfolger Humza Yousaf sagte am Montag der BBC, es gebe keinen Anlass, die starke Verfechterin einer schottischen Unabhängigkeit zu suspendieren. «Ich werde das tun, was ich im Hinblick auf die Werte der natürlichen Gerechtigkeit für richtig halte», sagte Yousaf, der als Vertrauter Sturgeons gilt. Er betonte, die 52-Jährige sei ohne Anklage wieder entlassen worden. Es gebe keinen Druck von ihm oder der SNP, dass Sturgeon ihr Mandat im Regionalparlament ruhen lässt, betonte der Regierungschef.

Diese 26-Jährige will die grösste Insel der Erde unabhängig machen

Bereits seit 70 Jahren ist Grönland autonom, doch offiziell Teil Dänemarks. Könnte eine 26-Jährige nun die Unabhängigkeit der Insel vorantreiben?

Aki-Matilda Høegh-Dam hat die Revolution eingeläutet, ein bisschen zumindest. Als die junge Abgeordnete aus Grönland im Mai eine Rede im dänischen Parlament in Kopenhagen hielt, tat sie dies entgegen aller Konventionen in der Sprache ihrer Heimat: auf Grönländisch. Manche Parlamentarier waren erbost, bezeichneten ihr Verhalten als respektlos, provozierend und kindisch – schliesslich spreche man doch Dänisch im dänischen Parlament! Doch Høegh-Dam ging es nicht darum, dass ihre Parlamentskollegen verstanden, was sie sagte – sondern was sie damit letztlich zum Ausdruck bringen wollte.