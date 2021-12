Foto von Weihnachts-Quiz bringt Johnson weiter in Bredouille

Die oppositionelle Labour-Partei warf Johnson vor, für sich andere Regeln als für andere anzusetzen. Ex-Brexit-Minister Steve Baker, ein Parteikollege des Premiers, sagte am Sonntag in der BBC, Johnson müsse jetzt seine Position retten und die Angelegenheiten in den Griff bekommen. Gesundheitsminister Nadhim Zahawi verteidigte Johnson dagegen. Bei dem virtuellen Treffen seien die Lockdown-Regeln respektiert worden, sagte er Sky News.

Das Quiz hat demnach am 15. Dezember 2020 stattgefunden, Johnson dabei als Quizmaster ein paar Fragen gestellt. Das Problem: In London galten damals strikte Corona-Beschränkungen, Zusammenkünfte unterschiedlicher Haushalte waren verboten. Ihm wird nun vorgeworfen, persönlich gegen Corona-Regeln verstossen zu haben.

Ein Foto von einem Weihnachts-Quiz zu Lockdown-Zeiten verschärft die vorweihnachtlichen Probleme des britischen Premiers Boris Johnson. Die Zeitung «Sunday Mirror» veröffentlichte eine Bildschirm-Aufnahme, die zeigt, wie der Regierungschef flankiert von Kollegen in seinem Londoner Regierungssitz an einem Online-Quiz teilnimmt. Eine Kollegin trägt ein Weihnachtshütchen, ein anderer eine Girlande um den Hals.

Tornados haben in den USA eine Schneise der Verwüstung durch mehrere Bundesstaaten geschlagen und wohl zahlreiche Menschen das Leben gekostet. Alleine im Südwesten des Bundesstaates Kentucky könnte es bei den Stürmen in der Nacht zu Samstag bis zu 100 Tote gegeben haben, sagte Gouverneur Andy Beshear bei einer Pressekonferenz am frühen Samstag. «Wir glauben, dass die Zahl der Toten 50 übertreffen und wahrscheinlich eher bei 70 bis 100 liegen wird.» Der Sturm sei einer der «schlimmsten Tornados in der Geschichte Kentuckys».