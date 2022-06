«Zum Tode verurteilt» – die Reaktionen zum Misstrauensvotum gegen Boris Johnson

Aussenministerin Liz Truss stimmte Dorries zu: «Jetzt ist es an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen». Truss twitterte, sie sei «erfreut, dass die Kollegen den Premierminister unterstützt haben. Ich unterstütze ihn zu 100%.»

Auch die Kulturministerin Nadine Dorries sagte, es sei an der Zeit, zum Regieren zurückzukehren. «Die Person, der Starmer bei einer Wahl nicht begegnen will, ist Boris Johnson, der die grösste Mehrheit der Konservativen seit 1987 und den höchsten Stimmenanteil (43.6 Prozent) aller Parteien seit 1979 mit 14 Millionen Stimmen erreicht hat», twitterte die konservative Abgeordnete für Mid Bedfordshire.

Da ein weiteres Misstrauensvotum nach den Regeln der britischen Konservativen nun für zwölf Monate ausgeschlossen ist, fordern Johnson-Vertraute, es müsse nun ein Schlussstrich unter die Kritik an der Führungsrolle des Premiers gezogen werden. So etwa Bildungsminister Nadhim Zahawi.

Ian Blackford von der Schottischen National Party zeigte sich «fassungslos» über das Ergebnis des Votums. Der SNP-Vorsitzende in Westminster sagte, es sei eine «grosse Sache», dass so viele Konservative gegen ihren eigenen Premierminister stimmen. Johnson habe jetzt die Unterstützung von weniger als einem Drittel des Unterhauses.

Er argumentierte, dass diverse Vorgänger Johnsons kurz nach ihrem Misstrauensvotum am Ende gewesen seien. «Und Johnson hat noch schlechter abgeschnitten», sagte er. In einem Tweet bezeichnete Lammy den Premierminister als politisch «zum Tode Verurteilter».

Boris Johnson hat seine Steherqualitäten erneut bewiesen. Am Montagabend überstand der britische Premierminister das Misstrauensvotum, das in der Fraktion seiner konservativen Tories wegen der «Partygate»-Affäre gegen ihn angesetzt worden war. Wie lange er noch stehen wird, bleibt allerdings auch nach dem Votum eine offene Frage. Denn immerhin 148 der 359 konservativen Unterhausabgeordneten sprachen Johnson das Misstrauen aus – seine Machtposition ist damit wohl erheblich geschwächt.

Kasachstan schafft die Todesstrafe ab

Fünf Monate nach den blutigen Protesten in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien haben die Menschen mit grosser Mehrheit für eine neue Verfassung mit weniger Vollmachten für den Präsidenten gestimmt. Auch die Todesstrafe wurde nun endgültig abgeschafft. Für die Änderungen stimmten 77,18 Prozent der Wähler, dagegen waren 18,66 Prozent, wie der Leiter der kasachischen Wahlkommission, Nurlan Abdirow, am Montag in der Hauptstadt Nur-Sultan mitteilte. Die Wahlbeteiligung unter den 11,7 Millionen Berechtigten in dem ölreichen Land lag am Sonntag demnach bei 68,06 Prozent.