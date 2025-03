Nichts geht mehr. Auch die Beleuchtung im Parkhaus ist ausgeschaltet. Bild: keystone

Diverse Schweizer Flüge betroffen: Die Auswirkungen des Heathrow-Chaos

Das ist passiert

In der Nacht hatte es in einem Umspannwerk in der Nähe des Flughafens gebrannt, worauf der Strom ausfiel.

Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorge, teilte Heathrow Airport weiter mit. Die Londoner Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom.

Eine Anwohnerin berichtete gegenüber der BBC von einem «riesigen Knall», ihr Haus habe gebebt. Draussen habe sie dann die Flammen gesehen, die sich schnell ausgebreitet hätten.

«Ich war nur etwa 100 Meter entfernt.»

Die Polizei forderte sie und die Nachbarschaft auf, das Nötigste zu packen und ihre Häuser zu verlassen.

Brand in Umspannwerk unter Kontrolle

Die Londoner Feuerwehr hat den Brand in einem Umspannwerk eingedämmt, der für einen Stromausfall am Flughafen Heathrow sorgt.

«Das Feuer in #Hayes ist nun unter Kontrolle, aber wir bleiben den Tag über noch vor Ort», teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Brandermittler würden mit ihren Untersuchungen beginnen.

Reservegenerator betroffen

Der britische Energieminister Ed Miliband sagte gegenüber der BBC, der Brand sei umfangreicher als bisher angenommen. Auch ein Reservegenerator sei funktionsuntüchtig.

Es sei ein beispielloses Feuer, so Miliband.

Das sind die Auswirkungen auf den Flugverkehr

Die Airline Swiss annulliert sämtliche Flüge von Zürich und Genf an den britischen Flughafen. Auch Flüge ab und nach Basel fallen aus.

Die Schliessung von Heathrow dauert aus Sicherheitsgründen bis Mitternacht (Ortszeit), wie der Flughafen auf der Plattform X mitteilte.

Nach Angaben der Schweizer Airline Swiss streicht sie 14 Flüge von und nach Zürich. Davon betroffen sind 1969 Fluggäste. Ab und nach Genf sind zehn Flüge mit 944 gebuchten Passagieren annulliert. Ab Basel nach Heathrow und umgekehrt wurden vier Flüge von British Airways annulliert. Vorsorglich stellt Swiss für Samstag den Verkauf von Tickets zu und von der Destination ein, wie die Fluggesellschaft am Freitag weiter mitteilte.

Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen Heathrow zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. Etliche Flüge mussten umgeleitet werden. Laut dem Tracking-Portal Flightradar waren am frühen Morgen rund 120 Flugzeuge in der Luft, die entweder alternative Flughäfen anfliegen oder zu ihrem Startflughafen zurückkehren mussten.

«Wir erwarten erhebliche Behinderungen in den kommenden Tagen», teilte eine Flughafensprecherin mit.

Man werde ein Update geben, sobald man mehr zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs wisse. «Wir wissen, dass das enttäuschend für Passagiere ist, und wir wollen versichern, dass wir so hart wie möglich daran arbeiten, die Situation zu beheben», teilte die Sprecherin mit.

Das weiss man über die Ursache

Energieminister Ed Miliband sagte zur BBC, es sei noch zu früh, Angaben zur Ursache zu machen.

