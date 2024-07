Rätsel um Leichen in Koffern – britische Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mehr «International»

Nachdem in der englischen Stadt Bristol zwei Koffer mit Leichenteilen gefunden wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 24-Jährige sei am frühen Morgen in der Gegend festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. Zuvor hatte die Polizei in einer Wohnung in London weitere menschliche Überreste gefunden, die mutmasslich mit den Funden in Bristol in Verbindung stehen.

Der Kriminalfall gibt Rätsel auf. Die Polizei war in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht zu Bristols bekannter Hängebrücke gerufen worden – Augenzeugen zufolge soll sich ein Mann mit einem Koffer komisch verhalten haben.

Als die Polizisten zehn Minuten später eintrafen, war der Mann weg. Er hinterliess den Koffer. In der Nähe wurde dann das zweite Gepäckstück entdeckt. In den Koffern sollen sich ersten Ermittlungen zufolge die Überreste von zwei erwachsenen Männern befinden.

Die Polizei suchte danach nach einem Mann, der offenbar von London nach Bristol und dann mit einem Taxi weiter zur Clifton Suspension Bridge gefahren sein soll. Die Brücke gilt als Wahrzeichen der Stadt. Nun nahmen die Ermittler den 24-Jährigen fest. Die Befragungen dauerten an, teilte die Metropolitan Police in London mit. Die Polizei suche aber zu diesem Zeitpunkt nicht nach jemand anderem.

«Das ist eine wichtige Entwicklung in unseren Ermittlungen und ich möchte der Öffentlichkeit für ihre Unterstützung danken», teilte Deputy Assistant Commissioner Andy Valentine mit. Zwischenzeitlich hatten die Beamten bei ihren Ermittlungen auch einen 36-Jährigen festgenommen, diesen aber später wieder freigelassen. (sda/dpa)