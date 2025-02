Liam Payne starb im Alter von 31 Jahren. Bild: keystone

Anklage gegen Verdächtige nach Tod von Liam Payne fallengelassen

Nach dem Tod des britischen One-Direction-Sängers Liam Payne ist die Anklage gegen drei von fünf Verdächtigen Medienberichten zufolge fallengelassen worden.

Das Verfahren gegen einen Vertrauten des Popstars und zwei leitende Angestellte eines Hotels werde eingestellt, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die zuständige Strafkammer. Die Staatsanwaltschaft kann noch Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

Payne war am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt, in dem er seit drei Tagen Gast war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass er ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in grossen Mengen nachgewiesen.

Den drei Menschen, gegen die die Anklage nun fallengelassen wurde, war vorgeworfen worden, nicht genug getan zu haben, um den Tod des Musikers zu verhindern. Das Gericht urteilte nun, sie hätten keine besondere Verantwortung für Payne getragen und seien deshalb nicht zu belangen. Zwei weitere Verdächtige sind noch in Untersuchungshaft. Den beiden jungen Männern wird vorgeworfen, Payne mit Kokain versorgt zu haben. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft. (sda/dpa)