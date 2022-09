Neunjährige in Liverpool erschossen – Weitere Festnahme

Der Tatort in Liverpool. Bild: keystone

Im Fall des zu Zuhause erschossenen neun Jahre alten Mädchens aus Liverpool hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Ein 34-Jähriger sei wegen des Verdachts auf Mord festgenommen worden, teilte die Merseyside Police am Donnerstagabend mit. Es ist bereits der zehnte Verdächtige, der im Zusammenhang mit der Tat festgenommen wurde. Alle anderen wurden inzwischen wieder freigelassen. Zu einer Anklage kam es bisher nicht.

Der Vorfall Ende August hatte in ganz Grossbritannien für Entsetzen gesorgt. Berichten zufolge wurde das Mädchen zufällig zum Opfer, als seine Mutter die Tür öffnete, um nach der Ursache für den Lärm auf der Strasse zu sehen. Ein 35-jähriger Mann drängte sich daraufhin ins Haus, um sich vor seinem bewaffneten Verfolger zu retten. Der feuerte mehrere Schüsse durch die halbgeöffnete Tür in den Hausflur und traf das Mädchen tödlich. Die 46 Jahre alte Mutter wurde am Handgelenk verletzt.

Auch der Verfolgte wurde schwer verletzt, er liegt weiterhin in einem Krankenhaus. Wegen Verstosses gegen Bewährungsauflagen nahm die Polizei ihn mittlerweile fest. Nach seiner Behandlung werde er ins Gefängnis zurückkehren, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer sollen keine Verbindung zu der Familie gehabt haben. Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich um einen Bandenkrieg in der Liverpooler Unterwelt. (aeg/sda/dpa)